El Gernika KESB confirma que participará en la Liga Femenina Endesa de la temporada 2026-2027
El Gernika KESB ha confirmado, este miércoles, que participará en la Liga Femenina Endesa de la temporada 2026-2027. Tras hacer frente al “reto económico” que ha supuesto la marcha de Lointek, patrocinador principal del club en los últimos años, el Gernika KESB ha anunciado, a través de un comunicado, que, en la próxima campaña, “volverá a vestir la camiseta de la Liga Femenina Endesa”.
Tal y como detalla el texto difundido por el Gernika KESB, “el club ha trabajado de forma intensa, en las últimas semanas, para hacer frente a esta nueva situación, buscando fórmulas que permitan garantizar la continuidad del primer equipo en la máxima categoría del baloncesto femenino estatal. Fruto de ese esfuerzo, el Gernika KESB anuncia que la próxima temporada volverá a vestir la camiseta de la Liga Femenina Endesa, manteniendo así su proyecto deportivo y su compromiso con la cantera, con Fenomenoak y con la Saski Eskola”.
La entidad vizcaína ha querido trasladar “un mensaje de agradecimiento enorme a las instituciones, patrocinadores y colaboradores, que han mostrado su implicación y su apoyo en estos momentos especialmente delicados para la entidad. Su confianza ha sido determinante para poder seguir adelante con el proyecto y reafirma el papel del tejido empresarial y social de Bizkaia, Gernika-Lumo y de toda Busturialdea como sostén del baloncesto femenino de la comarca”.
El Gernika KESB concluye su comunicado efectuando “un llamamiento a sus socias y socios, aficionados y a toda la sociedad, para seguir sumando fuerzas de cara a la próxima temporada, en la que el club afronta uno de los retos económicos más importantes de su historia reciente”.
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