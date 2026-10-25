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El Surne Bilbao se repone y suma su tercera victoria en Liga Endesa (88-76)
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok hirugarren garaipena lortu du Endesa Ligan (88-76)
El Surne Bilbao Basket ha vuelto a la senda de la victoria tras imponerse con gran trabajo al MoraBanc Andorra en Miribilla (88-76). El conjunto bilbaíno ha dejado así atrás la contundente derrota sufrida la pasada semana ante el Real Madrid y ha sumado su tercer triunfo en la Liga Endesa. Martin Krampelj ha sido el máximo anotador de los hombres de negro, con 20 puntos. Aquí el resumen del partido.
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