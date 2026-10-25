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El Surne Bilbao se repone y suma su tercera victoria en Liga Endesa (88-76)

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BILBAO, 25/10/2026.-El pívot del Surne Bilbao Bastien Vautier (i) con el balón ante Leon Radosev, del Morabanc Andorra (d) durante el partido de Liga Endesa que disputan este domingo en el Bilbao Arena de Bilbao. EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok hirugarren garaipena lortu du Endesa Ligan (88-76)
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El Surne Bilbao Basket ha vuelto a la senda de la victoria tras imponerse con gran trabajo al MoraBanc Andorra en Miribilla (88-76). El conjunto bilbaíno ha dejado así atrás la contundente derrota sufrida la pasada semana ante el Real Madrid y ha sumado su tercer triunfo en la Liga Endesa. Martin Krampelj ha sido el máximo anotador de los hombres de negro, con 20 puntos. Aquí el resumen del partido.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

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