PRESENTACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Nate Darling: “Quiero ayudar en todas las facetas y mejorar el plano defensivo”

Publicidad
GRAFCAV8245. BILBAO, 09/09/2026.-El escolta canadiense Nate Darling aseguró en su presentación como nuevo jugador del Surne Bilbao que aunque fue fichado con el rol de anotador que desempeñaba la pasada temporada Justin Jaworski sus estilos de juego "son diferentes" y por ello no se ve "como un reemplazo" del estadounidense.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Nate Darling en su presentación oficial. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Nate Darling: “Alderdi guztietan lagundu nahi dut, baita defentsa lerroa hobetu ere”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Surne Bilbao Basket ha presentado oficialmente a Nate Darling. El escolta canadiense le gusta “involucrar al equipo en el juego” e “ira cambiando su estilo” según vaya conociendo al rival.

El Surne Bilbao firma a Nate Darling para la temporada 2026-2027
Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X