El Surne Bilbao regresa tres años después a la Liga de Campeones
El Surne Bilbao, campeón las dos últimas temporadas de la Copa FIBA Europa, ha confirmado que la próxima temporada disputará la Liga de Campeones tres años después de su última participación en el torneo.
El equipo bilbaíno es uno de los 30 con plaza directa de los 32 que van a tomar parte en el cuadro final de la competición que arrancará el 6 de octubre y uno de los cuatro de la Liga Endesa junto al Asisa Joventut, Unicaja y UCAM Murcia.
Los dos puestos restantes se los disputarán 24 equipos, entre los que se encuentra el Rio Breogán, en una ronda de clasificación que se jugará del 14 al 20 de septiembre. El sorteo de emparejamientos de las dos fases se llevará a cabo el 8 de julio.
El Surne Bilbao participó en la Liga de Campeones 2020-21 y cayó eliminado tras una primera fase en la que se enfrentó a Pinar Karsiyaka, Brose Bamberg y Fortitudo Bolonia.
Repitió en la 2022-23, ya con Jaume Ponsarnau en el banquillo, y tras superar la fase de grupos con el Nymburk, Bahcesehir e Igokea fue apeado en un 'Last 16' que compartió con Darussafaka, Murcia y Tenerife.
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