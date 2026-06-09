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Surne Bilbao apuesta por Adam Somogyi

El internacional húngaro ha firmado hasta 2028 con el conjunto bilbaíno, siendo el base que más asistencias por partido ha realizado en la Liga de Campeones.
Adam Somogyi - fitxaketa
Adam Somogyi. Imagen: Surne Bilbao
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KIROLAK EITB

Última actualización

Surne Bilbao Basket ha anunciado el fichaje de Adam Somogyi para la temporada 2026/27. El base internacional húngaro, de 25 años y 1,95 metros dealtura y procedente del Szolnoki Olaj, se ha comprometido con los hombres de negro hasta junio de 2028.

Somogyi aterriza en Miribilla tras una gran temporada en la Liga de Campeones, con 13,9 puntos, 8,3 asistencias y 4,6 rebotes por partido, convirtiéndose en el jugador con mejor registro de asiestencia del campeonato. Sus registros fueron aún mayores en la liga húngara, con 9,8 asistencias por partido y 20 canastas en la final contra Falco Szombathely. Además, el húngaro ya sabe lo que es la Liga Endesa, donde jugará por tercera vez con Surne Bilbao, tras 26 partidos con el Morabanc Andorra en la temporada 2023-24 y 9 más con el Río Breoga en la 2024-25.

Rafa Pueyo, director deportivo del Surne Bilbao, ha destacado que que "es un base que viene de liderar a su equipo las dos últimas temporadas. Destaca sobre todo por la calidad en el pase, y por la lectura de las situaciones de 'pick and roll. Además, tiene capacidad para anotar tanto en penetraciones como en tiros cortos. Ha mejorado mucho su rango de tiro y su amenaza de tres en las dos últimas temporadas. Nos gusta que es un base con tamaño, con altura, con buen físico. Nos puede dar un buen rendimiento defensivo y ayudar en el rebote".

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