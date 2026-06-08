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Melwin Pantzar, en su despedida del Bilbao Basket: “Soy muy afortunado de haber formado parte de este club”

Melwin Pantzar, Bilbao Basket
18:00 - 20:00
Melwin Pantzar, en su despedida del Bilbao Basket
Euskaraz irakurri: Melwin Pantzarrek Bilbao Basketi agur esan dio: "Zorionekoa naiz klub honetan parte hartzeagatik"
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KIROLAK EITB

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El jugador del Bilbao Basket, Melwin Pantzar, se ha despedido del club, tras tres temporadas con los hombres de negro. Se ha mostrado muy agradecido en la rueda de prensa.

Bilbao Basket

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