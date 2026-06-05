El Valencia Basket no da opciones a Surne Bilbao (71-88)
El Valencia Basket no ha dado ninguna opción al Surne Bilbao Basket y sentencia la eliminatoria por la vía rápida ganando también en Miribilla (71-88). El domino visitante del rebote y las pérdidas locales han marcado la dinámica del juego en la primera parte. En la segunda, en vez de ver una reacción de los locales, han sido los valencianos quienes han terminado por romper definitivamente el duelo. La serie termina 2-0 para los de Pedro Martínez, que también se impusieron en el primer partido de la serie (83-80) para meterse en semifinales de la Liga Endesa.
Y es que el Valencia Basket ha comenzado el partido queriendo dar pocas opciones a Surne Bilbao de creer en la remontada. Así, pronto ha cogido el conjunto taronja ventaja en el marcador gracias a su solidez defensiva. Los de Jaume Ponsarnau, por su parte, intentaban por todos los medios alcanzar el aro rival, pero se chocaban continuamente frente a un muro. La ventaja de los visitantes ha llegado a ser de 11 (11-22) puntos en el primer periodo, que se ha visto reducida a 6 al término del primer cuarto gracias a un último arreón de Lazarevic, que con su acierto ha colocado el 16-22 en el marcador.
Inspirado por su compañero, Krampelj ha acercado a tan solo tres puntos a los vascos al inicio del segundo cuarto con otro tiro exterior (19-22). Sin embargo, el Valencia Basket ha tardado poco en recuperar el orden para empezar a provocar muchas pérdidas del Surne Bilbao. Con ventaja en el marcador, se les ha notado mucho más cómodos y anotando canastas más fáciles hasta llegar al descanso ganando 37-47.
Al inicio del tercer cuarto la situación no ha cambiado en exceso. Debía ser el momento de reacción del Surne Bilbao, pero en vez de eso ha sido el Valencia Basket quien ha terminado de romper definitivamente el duelo. Al igual que en la primera parte, la presión ejercida sobre los bases vascos ha sido incansable, dificultando mucho sus avances. La diferencia era de 22 puntos al término del tercer cuarto (49-71).
Con todo decidido, solo había que esperar a que pasaran los minutos hasta llegar al final. El partido se ha convertido en un correcalles y el orden ha brillado por su ausencia. Sin intensidad defensiva, ambos equipos han dejado detalles de calidad ofensiva. También se han vivido ovaciones como las que se han llevado Pantzar e Hlinason. 71-88 al final.
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