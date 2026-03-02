Jaume Ponsarnau Surne Bilbaoren historiako partidarik gehien dituen bigarren entrenatzailea izango da, larunbatean
San Pablo Burgosen aurka, entrenatzaileak bere 184. partida ofiziala zuzenduko du. Hala, Fotis Katsikaris aurreratuko du, eta zerrendan soilik Txus Vidorreta izanen du aurretik; azkeneko honek 331 partida zuzendu zituen euskal taldea.
Jaume Ponsarnauk bere 184. partida ofiziala zuzenduko du Surne Bilbaoko entrenatzaile moduan hurrengo larunbatean, Recoletas Salud San Pablo Burgosen aurka, eta euskal taldearen historiako partida gehien dituen bigarren entrenatzailea bilakatuko da.
Ponsarnauk Fotis Katsikaris greziarra aurreratuko du, aurreko partidan, Kanaria Handiaren aurkakoan, berdindu zuen hau, eta ondoren sailkapen historiko honetan soilik Txus Vidorreta izanen du aurretik; honek 331 partida zuzendu zituen talde bilbotarrean (214 ACBn, 76 LEB 1en eta 41 LEB 2an).
Entrenatzaile kataluniarrak zuzendutako 183 partidetatik, 123 Endesa Ligan izan dira (50 garaipen eta 73 porrot), 12 Txapeldunen Ligan (5-7) eta 48 FIBA Europe Cup txapelketan (40-8).
Ponsarnau Bilbao Basketek elitean eman dituen 21 denboraldietan izan duen bederatzigarren entrenatzailea da, hauekin batera: Vidorreta, Katsikaris, Alex Mumbru (105), Sito Alonso (90), Carles Duran (55), Rafa Pueyo (52), Veljko Mrsic (25) eta Jaka Lakovic (4).
