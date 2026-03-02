Jaume Ponsarnau se convierte en el segundo entrenador con más partidos de la historia de Surne Bilbao, el sábado
Ante el San Pablo Burgos, el técnico dirigirá su partido oficial 184, en el que adelantará a Fotis Katsikaris y sólo le precederá en la lista Txus Vidorreta, equipo vasco que dirigió 331 partidos.
Jaume Ponsarnau dirigirá su partido oficial 184 como entrenador del Surne Bilbao el próximo sábado ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos y se convertirá en el segundo entrenador con más partidos de la historia del equipo vasco.
Ponsarnau adelantará al griego Fotis Katsikaris , que empató en el partido anterior ante elGran Canaria , y luego sólo le precederá en esta clasificación histórica Txus Vidorreta , que dirigió 331 partidos en el equipo bilbaíno (214 en ACB, 76 en LEB 1 y 41 en LEB 2).
De los 183 partidos dirigidos por el técnico catalán, 123 han sido en Liga Endesa (50 victorias y 73 derrotas), 12 en Liga de Campeones (5-7) y 48 en la FIBA Europe Cup (40-8).
Ponsarnau es el noveno entrenador del Bilbao Basket en sus 21 temporadas en la élite, junto a Vidorreta, Katsikaris, Alex Mumbrú (105), Sito Alonso (90), Carles Durán (55), Rafa Pueyo (52), Veljko Mrsic (25) y Jaka Lakovic (4).
