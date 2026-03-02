Jaume Ponsarnau dirigirá su partido oficial 184 como entrenador del Surne Bilbao el próximo sábado ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos y se convertirá en el segundo entrenador con más partidos de la historia del equipo vasco.

Ponsarnau adelantará al griego Fotis Katsikaris , que empató en el partido anterior ante elGran Canaria , y luego sólo le precederá en esta clasificación histórica Txus Vidorreta , que dirigió 331 partidos en el equipo bilbaíno (214 en ACB, 76 en LEB 1 y 41 en LEB 2).

De los 183 partidos dirigidos por el técnico catalán, 123 han sido en Liga Endesa (50 victorias y 73 derrotas), 12 en Liga de Campeones (5-7) y 48 en la FIBA Europe Cup (40-8).

Ponsarnau es el noveno entrenador del Bilbao Basket en sus 21 temporadas en la élite, junto a Vidorreta, Katsikaris, Alex Mumbrú (105), Sito Alonso (90), Carles Durán (55), Rafa Pueyo (52), Veljko Mrsic (25) y Jaka Lakovic (4).