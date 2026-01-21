FIBA EUROPA KOPA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Surne Bilbaok Sporting CP menderatu du Lisboan (72-90), eta FIBA Europe Cupeko final laurdenetarako sailkatu da

Bilboko taldea argi gailendu zaio aurkariari, eta, horrenbestez, txapelketako hurrengo fasean izango da.

Martin Krampelj (Bilbao Basket).
Krampelj, artxiboko irudian. Argazkia: EFE.
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbaok Sporting CP menderatu du, 72-90, Lisboan, 2025-2026ko FIBA Europe Cupeko bigarren faseko laugarren jardunaldian, asteazken gauean. Hala, euskal taldea txapelketako final laurdenetarako sailkatu da, 2025ean txapeldun irten zen lehiaketan.

Bilboko taldea argi gailendu zaio aurkariari. Surne Bilbaok ez dio ondo ekin neurketari, eta Sporting CPk egin ditu partidako lehenengo zortzi puntuak, baina, lehen laurdenean ere, Jaume Ponsarnauren taldea aurretik jarri da markagailuan. Atsedenaldian, Bizkaiko taldeak hamasei puntuko aldea zuen, 28-44, eta norgehiagokako bigarren zatian ez du aparteko oztoporik izan garaipena bermatzeko.

Surne Bilbao ondo aritu da, baina nabarmentzeko modukoa da Petrasek 17 puntu sartu dituela, eta nola Krampeljek sei errebote hartu dituen.

Fitxa teknikoa

72 - Sporting CP (14+14+20+24): Morgan (4), Harder-Hayes (19), Swenson (14), Robinson (-), Brandon Johns (6) -hasierako bostekoa-, Amarante (8), Ventura (11), Razaque (4), Rui Costa (4), Cruz (-), Cherepenko (-) eta Correia (2).

90 - Surne Bilbao (18+26+24+22): Normantas (6), Jaworski (15), Font (12), Petrasek (17), Hlinason (10) -hasierako bostekoa-, Frey (9), Hilliard (3), Krampelj (12), Errasti (2), De Castro (-) eta Madariaga (4).

 

Saskibaloia FIBA Europe Cup Bilbao Basket

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X