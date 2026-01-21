El Surne Bilbao gana en Lisboa ante el Sporting CP (72-90) y se clasifica para los cuartos de final de la FIBA Europe Cup
El Surne Bilbao ha ganado al Sporting CP, por 72-90, en Lisboa, en la cuarta jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup de la temporada 2025-2026, este miércoles por la noche. Así, el equipo vasco ya está clasificado para los cuartos de final del campeonato, en el que defiende el título logrado en 2025.
Ha sido un partido en el que el conjunto bilbaíno ha superado con claridad a su rival. Al Surne Bilbao le ha costado arrancar, y los primeros ocho puntos del encuentro los ha hecho el Sporting CP, pero ya en el primer cuarto los de Jaume Ponsarnau han tomado la delantera en el marcador. Al descanso, el cuadro vizcaíno ganaba por dieciséis, 28-44, y en la segunda parte del encuentro no ha pasado apuros para asegurar su victoria.
Dentro de la buena actuación del Surne Bilbao, destacan los 17 puntos de Petrasek, y los seis rebotes de Krampelj.
Ficha técnica
72 - Sporting CP (14+14+20+24): Morgan (4), Harder-Hayes (19), Swenson (14), Robinson (-), Brandon Johns (6) -cinco inicial-, Amarante (8), Ventura (11), Razaque (4), Rui Costa (4), Cruz (-), Cherepenko (-) y Correia (2).
90 - Surne Bilbao (18+26+24+22): Normantas (6), Jaworski (15), Font (12), Petrasek (17), Hlinason (10) -cinco inicial-, Frey (9), Hilliard (3), Krampelj (12), Errasti (2), De Castro (-) y Madariaga (4).
