El equipo vitoriano puesto fin a las diez derrotas consecutivas acumuladas y ha logrado el segundo triunfo tras un majestuoso tercer cuarto liderado por el joven Stefan Joksimovic -12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias- y Zach Perrin, que se ha estrenado en la competición con 20 créditos gracias a sus 11 puntos y 12 rebotes. En los visitantes, Jordan Loyd fue el más inspirado con 24 créditos de valoración.

Kenan Kamenjas ha marcado el paso baskonista en los minutos iniciales en los que los locales han entrado más entonados que un Efes que ha recurrido a Dario Saric para igualar las fuerzas de un primer cuarto con canastas fáciles y pocas faltas.

Los de Pablo Laso han buscado la manera de llegar cerca del aro para sumar con facilidad, mientras que Baskonia se mantenía en el partido con tres triples de DJ Stewart, Rolands Smits y Chris Duarte, hasta el 19-21.

La igualdad se ha mantenido, pero el uno contra de uno de Matthew Strazel ha comenzado a marcar diferencias ante una defensa local que llegaba tarde a las ayudas. Los visitantes seguían por delante y solo los chispazos azulgranas acortaban la goma.