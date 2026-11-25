Kosner Baskonia logra por fin su segunda victoria en Euroliga a costa del Anadolu Efes de Laso (86-81)
Kosner Baskonia ha conseguido la ansiada segunda victoria en la Euroliga ante el Anadolu Efes de Pablo Laso, poniendo fin a la nefasta racha europea. No ha sido una victoria fácil y los jugadores de Velimir Perasovic han tenido que trabajar de lo lindo para doblegar al conjunto turco. El debut del nuevo refuerzo azulgrana, Zach Perrin, ha sido sobresaliente.
Majestuoso tercer cuarto
El equipo vitoriano puesto fin a las diez derrotas consecutivas acumuladas y ha logrado el segundo triunfo tras un majestuoso tercer cuarto liderado por el joven Stefan Joksimovic -12 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias- y Zach Perrin, que se ha estrenado en la competición con 20 créditos gracias a sus 11 puntos y 12 rebotes. En los visitantes, Jordan Loyd fue el más inspirado con 24 créditos de valoración.
Kenan Kamenjas ha marcado el paso baskonista en los minutos iniciales en los que los locales han entrado más entonados que un Efes que ha recurrido a Dario Saric para igualar las fuerzas de un primer cuarto con canastas fáciles y pocas faltas.
Los de Pablo Laso han buscado la manera de llegar cerca del aro para sumar con facilidad, mientras que Baskonia se mantenía en el partido con tres triples de DJ Stewart, Rolands Smits y Chris Duarte, hasta el 19-21.
La igualdad se ha mantenido, pero el uno contra de uno de Matthew Strazel ha comenzado a marcar diferencias ante una defensa local que llegaba tarde a las ayudas. Los visitantes seguían por delante y solo los chispazos azulgranas acortaban la goma.
Kamenjas da el susto
Kenan Kamenjas ha dado el susto cuando se ha tenido que retirar al banquillo ayudado por sus compañeros por un golpe en una rodilla, pero ha regresado rápida a una pista en la que dominaban Collin Malcolm y Georgios Papagiannis para mantener por delante a los suyos, 41-46.
Los de Velimir Perasovic han sumado de tres en tres para endosar un 17-4 tras el paso por vestuarios y darle vuelta al marcador con un estelar Stefan Joksimovic, que ha sacado a relucir su calidad a base de puntos y asistencias.
Perrin, fuerte en el rebote
Zach Perrin ha hecho daño en el rebote ofensivo y ha conectado con la perla baskonista, que ha sido el motor del equipo en un gran tercer cuarto de los locales, que han dejado en 11 puntos a su rival (70-57).
El Efes ha reaccionado con un 0-7 en cuatro minutos y ha perdonado desde el triple a un Baskonia descabezado sin Kobi Simmons, con cuatro faltas en el banquillo. El cuarto triple del dominicano Chris Duarte y el acierto de Matteo Spagnolo han dado aire a los azulgranas, que no lograban desbloquear su situación ofensiva mientras entraban en bonus de faltas.
Jordan Loyd ha liderado el despertar del conjunto turco, que no ha logrado completar la remontada y se ha encontrado con un Baskonia que supo sufrir con sus jugadores más jóvenes en pista hasta el 86-81.