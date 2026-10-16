Perasovic se estrena con derrota ante la Virtus Bolonia (86-78)

Al Kosner Baskonia no le ha sido suficiente con remontar 17 puntos este viernes ante la Virtus Bolonia (86-78) en la sexta jornada de la Euroliga, estropeando la vuelta de Velimir Perasovic al banquillo del equipo alavés.

Los italianos entraron mejor en el partido con un parcial 12-0, en el que aprovecharon el tiro libre y el rebote ofensivo para castigar a un Baskonia que comenzó sin energía. Los azulgrana necesitaron cinco minutos para anotar su primera canasta.

Las faltas obligaron a Perasovic a usar a dos ‘cuatros’ en el juego interior, que tuvo muchos problemas en el rebote en un primer asalto que se cerró con un 24-12 para los locales.

Los de Álex Mumbrú marcaron el ritmo y el nivel físico ante un Baskonia que dependía de su inspiración en el uno contra uno y cometió numerosas pérdidas de balón no forzadas. Cada punto de los azulgranas era oro y solo recortaban distancias cuando encadenaban buenas acciones defensivas.

La aportación en el rebote ofensivo de Clement Frisch dio un punto más a los vitorianos. El francés se estrenó en la posición de alero y el Baskonia cambió a pesar de que necesitaba más energía defensiva.

Tras el descanso, las sensaciones y el ritmo del partido volvían a ser para los locales, que estiraron la renta hasta los 17 puntos y encaró el último período con un 68-53.

Perasovic buscó más físico con Tadas Sedekerskis en el puesto de alero y Baskonia pudo situar la diferencia por debajo de los 10 puntos con ocho puntos de Damion Baugh y varias defensas acertadas con protagonismo para Kenneth Faried.

El base cambió la cara del Baskonia que igualó el marcador a 74 a menos de cuatro minutos para el final, pero la Virtus reaccionó con 10 puntos clave y un parcial que dejó el choque sentenciado, 86-78.