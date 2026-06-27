El Baskonia confirma las salidas de Forrest, Nowell, Omoruyi, Radzevicius y Edwards

Kosner Baskonia ha confirmado este sábado las salidas de Trent Forrest, Markquis Nowell, Eugene Omoruyi, Gytis Radzevicius y Jesse Edwards. “Desde el club queremos agradecer a todos ellos su compromiso y profesionalidad con el club durante esta etapa y desearles a todos la mayor de las suertes en su futuro, tanto personal como profesional. Mila esker, mutilak!”, han declarado.

Trent Forrest deja el Baskonia tras 123 duelos y un título de Copa del Rey, logrado en 2026, torneo en el cual fue declarado MVP. Markquis Nowell ha disputado un total de 34 partidos oficiales con el conjunto baskonista entre Liga Endesa y Euroliga. Eugene Omoruyi ha jugado 52 encuentros desde diciembre entre Liga Endesa, Euroliga y Copa del Rey. Gytis Radzevicius, que también llegó en diciembre, ha jugado 55 partidos oficiales con el conjunto baskonista. Por último, Jesse Edwards deja el Kosner Baskonia tras 17 partidos en Liga Endesa.