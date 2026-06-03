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Kosner Baskonia sendo batek aurrea hartu dio Asisa Joventuti

Kosner-Baskonia-Asisa-Joventut-playoff-Liga-Endesa
18:00 - 20:00
Argazkia: EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paolo Galbiatiren taldeak, Errege Kopako txapeldunak, aurrerapausoa eman du finalerdietara heltzeko, eta ostiralean Badalonako Olinpic pabiloian txartela lortzeko aukera du. Timothe Luwawu-Cabarrot bezalako gizon garrantzitsuak agertu dira arabarrentzat une garrantzitsuenean.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga Paolo Galbiati

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Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia en rueda de prensa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

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