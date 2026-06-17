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Félix Fernández confirma la continuidad de Galbiati y Spagnolo, la marcha de Forrest y la negociación con Cabarrot

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18:00 - 20:00
El director deportivo de Kosner Baskonia, Félix Fernández. Imagen: EITB
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E. L. H. | KIROLAK EITB

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Por otro lado, el director deportivo de Kosner Baskonia ha expresado su incomodidad y ha tildado de “competencia desleal” el interés del Barcelona por el fichaje de su secretario técnico, Xevi Pujol, porque “el momento no es bueno” y fue antes de disputar el ‘playoff’ por el título ACB, en el que incluso podrían ser rivales directos.

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