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Resumen del tercer partido del play-off de cuartos de final Kosner Baskonia vs. Asisa Joventut (88-96)

VITORIA, 07/06/2026.- El alero francés de Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot al finalizar el tercer partido de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto entre el Baskonia y el Joventut de Badalona, este domingo en el Fernando Buesa Arena. EFE/ L. Rico
18:00 - 20:00
Luwawu-Cabarrot. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskonia Asisa Joventut final-laurdenetako play-offeko hirugarren partidaren laburpena (88-96)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Kosner Baskonia ha sufrido una dura derrota ante el Asisa Joventut este domingo (88-96) y se ha quedado fuera de los play-off de la Liga Endesa. Aquí puedes ver el resumen del partido.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

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