El Kosner Baskonia cae en Badalona y tendrá que superar el play-off en el tercer partido (82-63)
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Un sólido Kosner Baskonia se adelanta al Asisa Joventut
Los de Paolo Galbiati, campeones de Copa del Rey, han dado un paso adelante para avanzar a semifinales, con la opción de rematar el billete en el Olímpic de Badalona el viernes. Hombres importantes como Timothé Luwawu-Cabarrot han aparecido en el momento clave para los alaveses, con más gasolina y pegada que un Joventut.
El Kosner Baskonia aguanta la dureza del Joventut y golpea primero (85-71)
Los de Galbiati se han despegado en la recta final de un duelo muy físico con un parcial de 21-5. Eugene Omoruyi y Matteo Spagnolo se han multiplicado para tirar del carro baskonista ante la red defensiva de la Penya.
Paolo Galbiati: “Voy a continuar la próxima temporada"
El técnico italiano de Kosner Baskonia confirmó su continuidad en el club de cara al próximo curso tras el encuentro frente al Unicaja Málaga. Galbiati quiso “cancelar todo el ruido" que se ha generado estos días sobre su futuro y reveló que, tras hablar con el presidente del club, su continuidad al frente del equipo vitoriano está confirmada. “Estoy muy feliz de la conexión que he creado con la afición", añadió.
Galbiati confirma que continuará en el Kosner Baskonia
El técnico italiano acalló todos los rumores de un plumazo cuando anunció que seguirá en el banquillo baskonista.
El Kosner Baskonia se agarra al segundo puesto ganando al Unicaja (92-89)
El Kosner Baskonia se agarra al segundo puesto de la Liga Endesa tras superar al Unicaja Málaga por un ajustado 92-89 en el final de la liga regular que deja fuera de los play-offs al equipo andaluz.
El Kosner Baskonia hurga en la herida del Real Madrid y ya mira a la segunda plaza (83-88)
El Kosner Baskonia ha derrotado por 83-88 al Real Madrid, aún con la resaca de la final europea perdida, en el Movistar Arena, gracias a un recital tardío del francés Timothé Luwawu-Cabarrot, para situarse, con 24 victorias, en el segundo puesto de la clasificación de la Liga Endesa a falta sólo de una jornada.
El Kosner Baskonia jugará en Badalona la Supercopa de 2026, el 19 y el 20 de septiembre
El equipo vasco se enfrentará al Valencia Basket, al Joventut y al campeón de la Liga Endesa de la temporada 2025-2026; si la Liga la ganara el Baskonia, el Valencia o el Joventut, el cuarto participante sería el equipo mejor clasificado en el play-off.
El Kosner Baskonia muestra su colmillo ante el Granada (121-85)
El Kosner Baskonia ha mostrado este domingo su colmillo ante el Covirán Granada y ha logrado un contundente triunfo, por 121-85, que le mantiene en la pelea por la segunda plaza de la Liga Endesa.
El Kosner Baskonia gana al UCAM Murcia (87-80) y aprieta la lucha por la segunda posición de la Liga Endesa
En el partido disputado este jueves por la noche, en el Buesa Arena, el Kosner Baskonia ha tenido el control del marcador durante prácticamente todo el choque. Así, los de Galbiati continúan firmes en la pugna por hacerse con la segunda plaza de la clasificación.