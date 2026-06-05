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El Kosner Baskonia cae en Badalona y tendrá que superar el play-off en el tercer partido (82-63)

El equipo de Paolo Galbiati ha completado un mal inicio de partido y lo ha pagado durante el resto del juego. Así, la eliminatoria se decidirá en el Buesa Arena el domingo.
BADALONA (BARCELONA), 05/06/2026.- El pívot croata del Asisa Joventut Michael Ruzic (d) lucha por el rebote con el pívot neerlandés del Baskonia Jesse Edwards durante el segundo partido del play off de cuartos de final de Liga Endesa entre el Joventut y el Kosner Baskonia, este viernes en el Olimpic de Badalona. EFE/Alejandro García
Jesse Edwards durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak porrot egin du Badalonan eta hirugarren partida jokatuko da (82-63)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

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