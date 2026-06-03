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Un sólido Kosner Baskonia se adelanta al Asisa Joventut

Kosner-Baskonia-Asisa-Joventut-playoff-Liga-Endesa
18:00 - 20:00
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Kosner Baskonia-Asisa Joventut partidaren laburpena (85-71)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Los de Paolo Galbiati, campeones de Copa del Rey, han dado un paso adelante para avanzar a semifinales, con la opción de rematar el billete en el Olímpic de Badalona el viernes. Hombres importantes como Timothé Luwawu-Cabarrot han aparecido en el momento clave para los alaveses, con más gasolina y pegada que un Joventut.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa Paolo Galbiati

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Paolo Galbiati: “Voy a continuar la próxima temporada"

El técnico italiano de Kosner Baskonia confirmó su continuidad en el club de cara al próximo curso tras el encuentro frente al Unicaja Málaga. Galbiati quiso “cancelar todo el ruido" que se ha generado estos días sobre su futuro y reveló que, tras hablar con el presidente del club, su continuidad al frente del equipo vitoriano está confirmada. “Estoy muy feliz de la conexión que he creado con la afición", añadió.

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