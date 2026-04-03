Baskoniak berriro irabazi dio Real Madrili (98-96)
Gasteizko taldeak bere izaera berreskuratu du eta zuriak kolpatu ditu, duela bi hilabete Errege Kopako finalean bezala.
Kosner Baskoniak berriro irabazi dio Real Madrili ostiralean, oraingoan Euroligako 35. jardunaldian, Kobi Simmonsen 2 jaurtiketa libreri esker, amaieratik 2 segundora.
Galbiatiren taldeak 10-1eko partziala lortu du azken bi minutuetan, Kobi Simmonsen (21 puntu) eta Timothe Luwawu-Cabarroten (26 puntu) jokoari esker. Baskoniak bere izaera erakutsi du berriro, nahiz eta ez zuen ezer jokoan, eta orain dela bi hilabete Errege Kopako finalean bezala garaitu ditu zuriak.
Koparen jarraipen gisa hasi da partida. Baskoniak hiruko jaurtiketetan 9tik 8 asmatu ditu, baina ez da nahikoa izan ihes egiteko (29-27), nahiz eta bigarren laurdenean 13-0eko partziala lortu duten.
Real Madrilek ia 4 minutu egin ditu saskiratu gabe, baina Hezonjak partidaren gidoia aldatu du. Scarioloren taldeak partziala itzuli du atsedenaldia baino lehen, eta aurretik joan dira aldagelara (48-53).
Diakitek etxekoen bolada ona berreskuratu du, eta Luwawu-Cabarrotek ez du bere intentsitatea eta erritmoa jaitsi. Azken laurdenerako, aldeko partzialak ez ditu etxekoak partidatik atera, eta Simmonsen jaurtiketekin garaipena lortu du.
