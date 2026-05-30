Paolo Galbiati: “Hurrengo denboraldian klubean jarraituko dut"

Paolo Galbiati, entrenador de Kosner Baskonia en rueda de prensa
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniako entrenatzaile italiarrak Gasteizko klubean jarraituko duela baieztatu du Unicaja Malagaren aurkako partidaren ostean. Galbiatik egunotan bere etorkizunaz sortu den "zarata guztia bertan behera utzi nahi" izan du, eta klubeko presidentearekin hitz egin ondoren, Gasteizko taldea entrenatzen jarraituko duela baieztatu du. "Oso pozik nago zaleekin sortu dudan konexioagatik", gaineratu du.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

