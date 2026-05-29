Endesa Liga
Galbiatik Kosner Baskonian jarraituko duela baieztatu du

Italiako entrenatzaileak zurrumurru guztiak isilarazi ditu baskoniarren aulkian jarraituko duela iragarri duenean.

MADRID, 27/05/2026.- El entrenador del Baskonia, el italiano Paolo Galbiati, durante el encuentro de Liga Endesa que disputan Real Madrid y Baskonia este miércoles en el Movistar Arena, en Madrid. EFE/Juanjo Martín.
I. G. A. | KIROLAK EITB

Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak ostiral honetan baieztatu duenez, talde gasteiztarrean jarraituko du datorren denboraldian, azken asteetan jarraituko duen ala ez zarata handia sortu den ostean.

"Zarata guztia bertan behera utzi nahi dut. Presidentearekin (Josean Querejeta) hitz egin dut eta oso lasai eta pozik nago zaleekin sortu dudan loturagatik", iragarri du lonbardiarrak Unicajaren aurkako garaipenaren ostean eta ACBko titulua lortzeko play-offen atarian.

Ligako balantzeaz galdetuta, lau garaipen eta bost porrotekin hasi ondoren, 25 garaipen eta bederatzi partida galdu dituztela azpimarratu du.

"Pozik nago taldeburu izateagatik, liga izugarria baita", adierazi du.

