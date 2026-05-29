Galbiatik Kosner Baskonian jarraituko duela baieztatu du
Italiako entrenatzaileak zurrumurru guztiak isilarazi ditu baskoniarren aulkian jarraituko duela iragarri duenean.
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak ostiral honetan baieztatu duenez, talde gasteiztarrean jarraituko du datorren denboraldian, azken asteetan jarraituko duen ala ez zarata handia sortu den ostean.
"Zarata guztia bertan behera utzi nahi dut. Presidentearekin (Josean Querejeta) hitz egin dut eta oso lasai eta pozik nago zaleekin sortu dudan loturagatik", iragarri du lonbardiarrak Unicajaren aurkako garaipenaren ostean eta ACBko titulua lortzeko play-offen atarian.
Ligako balantzeaz galdetuta, lau garaipen eta bost porrotekin hasi ondoren, 25 garaipen eta bederatzi partida galdu dituztela azpimarratu du.
"Pozik nago taldeburu izateagatik, liga izugarria baita", adierazi du.
Kosner Baskoniak bigarren postuari eutsi dio Unicajari irabazita (92-89)
Kosner Baskoniak Endesa Ligako bigarren postuari eutsi dio Unicaja Malaga 92-89 mendean hartuta liga erregularreko azken partidan.
Kosner Baskoniak Real Madril hartu du mendean, eta bigarren postua du jomugan (83-88)
Kosner Baskoniak 83-88ko emaitzarekin irabazi dio Real Madrili, Movistar Arena pabiloian. Neurketaren azken txanpan Timothe Luwawu-Cabarrot frantziarrak erakustaldia eman du. Baskonia, 24 garaipenekin, Endesa Ligako sailkapeneko bigarren postuan kokatu da, jardunaldi bakar baten faltan.
Badalonan jokatuko du Kosner Baskoniak 2026ko Superkopa, irailaren 19an eta 20an
Valentzia Basketen, Joventuten eta 2025-2026 denboraldiko Endesa Ligaren irabazlearen aurka jokatuko du talde gasteiztarrak; Endesa Liga Baskoniak, Valentziak edo Joventutek irabaziko balute, play-offean hobekien sailkatutako taldea izango da laugarren parte-hartzailea.
Kosner Baskoniak hortzak erakutsi ditu Granadaren aurka (121-85)
Kosner Baskoniak bere hortzak erakutsi ditu igande honetan Coviran Granadaren aurka, eta garaipen sendoa lortu du, 121-85, Endesa Ligako bigarren postua lortzeko lehian.
Kosner Baskoniak mendean hartu du UCAM Murtzia (87-80), eta Endesa Ligako bigarren posturako lehia estutu du
Ostegun gauean Buesa Arenan jokatutako partidan, Kosner Baskoniak ia neurketa osoan izan du kontrolpean markagailua. Hala, Galbiatiren taldeak sendo jarraitzen du Ligaren sailkapenean bigarren tokia eskuratzeko borrokan.
Kosner Baskoniak Valentziaren Europako nekea aprobetxatu du (86-88)
Kosner Baskoniak 86-88ko emaitzarekin irabazi dio Valentzia Basketi Roig Arenan, final estu batean. Etxekoak, azken kolpe ikusgarri batekin, partida iraultzeko zorian izan dira.
Kapitaina entrenamenduetara itzuli da, bi ebakuntza eginda, bost hilabeteko etenaren ondoren
Galbiatik jokalari lituaniarra erabili ahal izango du Valentziaren aurkako hurrengo partidan, nahi izanez gero. Sedekerskisek min hartu zuen orkatilan Eurobasketeko lehian, eta bi ebakuntza egin zizkioten, abenduan eta martxoan.
Kosner Baskoniak Breogan gainditu du eta hurbilago dauka bigarren postua (112-84)
Kosner Baskoniak Rio Breogani gailendu zaio 112-84 garaipen garrantzitsua lortuta, eta emaitza honen ondorioz, sailkapeneko onenen arteko aldea murriztu egin da. Valentzia Basketen eta Ucam Murtziaren porrotei esker, gasteiztarrek sailkapeneko goiko postuetan jarraitzen dute.
Kosner Baskoniak lehia estua galdu du Bartzelonaren aurka (92-95)
Kosner Baskoniak 92-95eko emaitzarekin galdu du Bartzelonaren aurka Endesa Ligako 28. jardunaldian. Atzetik hasi den arren, markagailuari buelta eman eta azken minutuetara arte agindu du, Toko Shengelia funtsezkoa izan delarik Bartzelonaren garaipena lortzeko.