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El Baskonia vuelve a ganar al Real Madrid (98-96)

El equipo vitoriano ha vuelto a sacar su carácter y ha golpeado a los blancos como hace dos meses en la final de la Copa del Rey.

VITORIA, 03/04/2026.- El ala-pívot del Baskonia Eugene Omoruyi (i) juega un balón ante Chuma Okeke, del Real Madrid, durante el partido de la fase regular de la EuroLiga de baloncesto que Baskonia y Real Madrid disputan este viernes en el Buesa Arena, en Vitoria. EFE/L. Rico
Eugene Omoruyi, durante el partido. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Baskoniak berriro irabazi dio Real Madrili (98-96)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia ha vuelto a ganar al Real Madrid este viernes, esta vez en la jornada 35 de la Euroliga, gracias a dos tiros libres de Kobi Simmons a dos segundos del final que han dejado el marcador en un 98-96.

Los de Galbiati han logrado un parcial de 10-1 en los últimos dos minutos gracias a la irrupción de Kobi Simmons, quien ha terminado en 21 puntos, por los 26 de Timothé Luwawu-Cabarrot. El Baskonia ha vuelto a sacar su carácter, pese a las bajas y a no tener nada en juego en Europa, y han golpeado a los blancos como hace dos meses en la final de la Copa del Rey.

El choque ha empezado como una continuación de la Copa. El Baskonia ha sacado esa vitola de inicio con un 8 de 9 en triples que sin embargo no les ha bastado para escaparse (29-27), aunque en el segundo cuarto sí lo han logrado con un parcial de 13-0.

El Madrid ha estado sin anotar casi cuatro minutos, pero ha terminado de arrancar con Hezonja. El equipo de Scariolo ha devuelto el parcial antes del descanso y se ha ido por delante al descanso (48-53).

Diakité ha recuperado el acierto de tres para los locales. Luwawu-Cabarrot ha sujetado también, pero no ha bajado la intensidad y el ritmo anotador. Para el último cuarto, el parcial favorable no ha sacado a los vascos del partido, de golpe en la pomada con los triples de Simmons.

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