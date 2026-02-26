Kosner Baskoniak Kopako ajea ordaindu du eta Valentziaren aurka jipoia jaso du Buesa Arenan (79-108)
Partida hasi aurretik Baskoniak Valentzian irabazitako Errege Kopa eskaini die zaleei kantxa erditik. Norgehiagoka lehen minutuetan hautsi da, eta Arabako taldea atzetik joan da neurketa osoan zehar.
Kosner Baskoniak jipoia jaso du Valentzia Basketen aurka gaur gauean Gasteizko Buesa Arena pabiloian jokatu den Euroligako norgehiagokan (79-108). Talde gasteiztarrak Kopako esfortzua eta ondorengo ospakizunak ordaindu ditu talde taronjaren kontra. Garaipen argi honekin Valentzia sailkapeneko bigarren postuan kokatu da. Bestalde, arabarrak, aukerarik gabe dagoeneko, are gehiago hondoratu dira sailkapenean.
Partida hasi aurretik Baskoniako taldeak, Tadas Sedekerskis kapitaina buru zuela, Errege Kopa eskaini die zaleei kantxa erditik. Paolo Galbiati entrenatzaileak gaurko porrotaren ostean iragarri duenez, Sedekerskisi ebakuntza egin beharko diote berriro, eta "denboraldia bukatu arte ez du gehiago jokatuko".
Baskoniak Kopako ajea lehen laurdenetik ordaindu du. Valentzia Basket askoz hobeto atera da partidara, arabarrei 0-7ko partziala sartuz lehen minutuetan. Gainera, Howardek eta Radzeviciusek bina falta egin dituzte oso azkar. Galbiatik partida gelditu du bere lehen hutsartearekin, jadanik markagailuan 6-17 kezkagarria zegoenean. Diakitek erasoko errebotean egindako lana eta Simmonsen intentsitatea aipagarriena izan da arabarren aldean. Hala ere, ez da nahikoa izan Valentziari eusteko (16-35).
Paolo Galbiatiren jokalariek ez dute partidaren dinamika aldatzea lortu bigarren laurdenean. Baskoniak ez du intentsitate handirik erakutsi defentsan, eta erasoan kamuts aritu dira. Aitzitik, talde valentziarrak berea egiten jarraitu du, Baskoniaren uztaia behin eta berriro zulatuz, arabarren defentsa ahularen aurrean. Taronjak 33 puntu aurretik joan dira atsedenaldira (35-68).
Aldageletatik bueltan, norgehiagokaren gidoia ez da aldatu, eta Pedro Martinezen mutilek partidan agintzen jarraitu dute, talde gasteiztarraren ezintasunaren aurrean. Monterok, Reuversek eta Keyk Baskoniaren uztaia zulatzen jarraitu dute, Costellok eta Moorek lagunduta. Galbiatiren mutilek, agian, intentsitatea zertxobait igo dute, eta borroka gehiago egin dute, baina, hala ere, taronjak 35 puntuko aldearekin iritsi dira azken laurdenera (58-93).
Azken laurdenak Valentziaren garaipena baieztatzeko baino ez du balio izan. Horrela, partidaren amaiera tramite hutsa bihurtu da. Galbiatiren taldea markagailua makillatzen saiatu da, baina ozta-ozta lortu du (79-108.)
Paolo Galbiati
Ez gara talde hau
Galbiati "triste" agertu da bere zaleei garaipenik oparitu ezin izan dielako. "Partida gogorra espero nuen, baina ez gertatutakoa. Valentzia da prestatu gabe aurre egiteko talderik txarrena", nabarmendu du lonbardiarrak.
"Datozen hiru egunak burua garbitzeko erabili behar dira", esan du, eta Valentziaren dinamika aldatzea "ezinezkoa" izan dela onartu du, talde taronjari "meritu handia" emanez. "Estilo argiarekin, energiarekin eta talentuarekin jokatzen du", gaineratu du.
"Entrenatu behar duen taldea gara, eta jokalari guztiak fisikoki eta mentalki prest egon behar dira", azpimarratu du Galbiatik. "Ez gara talde hau", ziurtatu du.
Kosner Baskoniak Valentzia mendean hartuz nahi dio jarraipena eman Kopako tituluari
Partida Buesa Arenan jokatuko da, ostegunean, 20:30etik aurrera. Aurreikuspena da Kurucs, Diop eta Sedekerskis baja izanen direla, baina Galbiatik Markquis Nowell eta Kobi Simmons eskuragarri izanen ditu.
Paolo Galbiati, Baskoniak izandako harreraz: "Espero nuena baino handiagoa izan da, askoz ere handiagoa"
Entrenatzaile italiarrak, Kosner Baskoniak Gasteizen ospatu duen festaren azken minutuetan, EITBrekin hitz egin du: "Garaipen honek betiko lotuko gaitu", adierazi du Galbiatik.
Tadas Sedekerskisek "Ikusi mendizaleak" abestu du Kosner Baskoniaren zaleekin
Gora etorri da Lituaniako jokalaria, eta kanta ospetsua abestu du.
Gasteizek bere txapeldunei harrera beroa egin die, zazpigarren Koparen ospakizunetan
Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza lepo bete da Paolo Galbiatiren jokalariei harrera egiteko, taldeak bere zazpigarren Errege Kopa irabazi ondoren. Baskoniaren entrenatzaile italiarra zeremonia-maisu izan da, eta Sedekerskis kapitaina Ikusi mendizaleak abestia kantatzera ausartu da.
Paolo Galbiati: “Ezin nuen plaza hau nire klubarentzat beteta ikustea baino hoberik espero”
Paolo Galbiati Baskoniako ikur bilakatu da. Gasteiztarren artean maitatua, eta giroa jartzen paregabea. Honakoak izan dira gasteiztarrei, baskonistei eta bere lan-taldeari eskaini dizkien hitzak.
Sedekerskis: “Zuek gabe Kopa hau ez litzateke posible izango; kolore hauek eta armarri hau defendatzen jarraituko dugu”
Baskoniak Errege Kopan lortutako garaipenaren ospakizuna egin dute gaur Gasteizen. Andre Maria Zuriaren plazako balkoian Tadas Sedekerskis kapitainak eskerrak eman dizkie zaleei, baita Markus Howardek ere: “Inor baino gehiago merezi duzue; garaipen hau gurea bezain zuena da”.
Aurreskua egin diote Kosner Baskonia txapeldunari
Kosner Baskoniak Errege Kopan lortutako garaipenaren ospakizunean, aurreskua dantzatu diete txapeldunei; Algara Dantza Taldea arduratu da horretaz, bere 25. urteurrenean.
ARGAZKI-GALERIA: Baskoniaren ospakizunek Gasteizen utzitako irudirik onenak
Baskoniak bere zaleekin batera ospatu du asteburuan Valentzian irabazitako Errege Kopa. Andre Maria Zuriaren plaza jendez lepo egon da Gasteizko taldeari harrera egin eta jokalariak omentzeko. Hemen ikus ditzakezue ekitaldiak utzitako une ikusgarrietako zenbait.
