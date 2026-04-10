Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Virtusi irabazita (72-82)

Gasteizko taldeak bigarren garaipena lortu du etxetik kanpo, minutu askotan nagusi izan den partidan.
Bologna-Baskonia Euroliga
Bologna vs Kosner Baskonia. Argazkia: @Baskonia
KIROLAK EITB

Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du eta Virtus Boloniari irabazi dio ostiral honetan (72-82), Euroligan etxetik kanpo bigarren garaipena lortzeko, minutu askoan nagusi izan den partidan.

Lehen saskiratzea bi minutu baino gehiagoren ondoren heldu da, baina ordutik Baskoniak 2-15eko partziala lortu du hasierako minutuetan, Eugene Omoruyi nabarmenduz.

Virtusen bost baloi-galtzek eta italiarren jaurtiketa-aukera kaskarra pisu astunegia izan dira italiarrentzat, hasierako bost minutuetan agertu ere ez direnak egin, 21-28.

Eugene Omoruyik gidatu du gasteiztarren jokoa bigarren laurdenean, baina Virtus aldea murrizten hasi da Derrick Alston eta Daniel Hacketten bidez, 37-35eko markagailuarekin partidari buelta emanez.

Markus Howarden bost puntuk arnasa eman diote Baskoniari, eta aurretik joan dira atsedenaldira, 39-44.

Talde italiarreko saskiratzailearen hirugarren falta pertsonala eta Paolo Galbiatiren taldeko defentsa lanari esker, baskoniarrek  aurretik jarraitu dute 10 minuturen faltan, 53-57.

Baskonia hobeto sartu da, arnasa hartu du, eta zuhurtziazko distantziara mantendu du aurkaria, epaileen erabakiekin haserre egon dena eta bi teknika jaso dituena.

Tim Luwawu-Cabarrot eta Clement Frischen bi hirukok ia behin betiko zuloa ireki dute, nahiz eta Carsen Edwardsek bere taldea bizkarrean eraman nahi izan duen.

Kosner Baskoniak kontrolpean izan du norgehiagoka eta 10 puntugatik gailendu da, 72-82.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Publizitatea
Publizitatea
