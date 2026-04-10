Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Virtusi irabazita (72-82)
Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du eta Virtus Boloniari irabazi dio ostiral honetan (72-82), Euroligan etxetik kanpo bigarren garaipena lortzeko, minutu askoan nagusi izan den partidan.
Lehen saskiratzea bi minutu baino gehiagoren ondoren heldu da, baina ordutik Baskoniak 2-15eko partziala lortu du hasierako minutuetan, Eugene Omoruyi nabarmenduz.
Virtusen bost baloi-galtzek eta italiarren jaurtiketa-aukera kaskarra pisu astunegia izan dira italiarrentzat, hasierako bost minutuetan agertu ere ez direnak egin, 21-28.
Eugene Omoruyik gidatu du gasteiztarren jokoa bigarren laurdenean, baina Virtus aldea murrizten hasi da Derrick Alston eta Daniel Hacketten bidez, 37-35eko markagailuarekin partidari buelta emanez.
Markus Howarden bost puntuk arnasa eman diote Baskoniari, eta aurretik joan dira atsedenaldira, 39-44.
Talde italiarreko saskiratzailearen hirugarren falta pertsonala eta Paolo Galbiatiren taldeko defentsa lanari esker, baskoniarrek aurretik jarraitu dute 10 minuturen faltan, 53-57.
Baskonia hobeto sartu da, arnasa hartu du, eta zuhurtziazko distantziara mantendu du aurkaria, epaileen erabakiekin haserre egon dena eta bi teknika jaso dituena.
Tim Luwawu-Cabarrot eta Clement Frischen bi hirukok ia behin betiko zuloa ireki dute, nahiz eta Carsen Edwardsek bere taldea bizkarrean eraman nahi izan duen.
Kosner Baskoniak kontrolpean izan du norgehiagoka eta 10 puntugatik gailendu da, 72-82.
Kosner Baskoniak Makabiri irabazi dio, ateak itxita (101-98)
Baskoniarrek hirugarren laurden bikaina egin dute, eta partidan funtsezkoa izan den 40-19ko partziala sartu diote Israelgo taldeari.
Baskoniak laugarren garaipena jarraian lortu du Ligan, Baxi Manresa menderatuta (83-88)
Kosner Baskoniak bolada onean jarraitzen du, laugarren garaipena jarraian lortu baitu Endesa Ligan. Gasteizko taldeak Baxi Manresa garaitu du Nou Congosten, 83-88. 2-11ko partzialak eta Timothe Luwawu-Cabarrotek (27 puntu) eta Trent Forrestek (20 puntu) egindako lanak Baskoniaren alde jarri dute partida. Arabako taldeak 18 partida irabazi eta 7 galdu ditu orain arte.
Baskoniak berriro irabazi dio Real Madrili (98-96)
Gasteizko taldeak bere izaera berreskuratu du eta zuriak kolpatu ditu, duela bi hilabete Errege Kopako finalean bezala.
Kosner Baskoniak Casademont Zaragoza jipoitu eta sailkapeneko hirugarren postua eskuratu du (115-88)
Neurketa arabarren alde jarri da lehen minutuetatik, eta 38 puntuko errenta ere izan dute. Talde gasteiztarrak UCAM Murtzia 17 garaipenekin berdindu du sailkapenean. Aragoiko taldeak, aldiz, garaipen bakarreko aldea du jaitsiera postuekiko.
Kosner Baskoniak Andorrari irabazi dio, Forrest eta Luwawu-Cabarroten joko bikainarekin (79-88)
Kosner Baskoniak 79-88 garaitu egin du MoraBanc Andorra, Endesa Ligako 24. jardunaldian, Trent Forrestek (21 puntu) eta Luwawu-Cabarrotek (20 puntu) partida bikaina egin dutelarik. Hala, bolada onean jarraitzen du Ligan, eta laugarren postuari sendo heltzen ari zaio.
Kosner Baskoniak hobekuntza berretsi du Hapoel Tel Aviven aurka (118-109)
Gainera, errekorra jarri dute Euroligan, lehen zatian lortutako puntuen marka hobetuta (67-64).
Kosner Baskoniak Hapoel Tel Aviv jasoko du ostiralean, ateak itxita, Euroligan
Talde gasteiztarra txapelketan daukan zortzi porroteko aldi txarrari amaiera ematen saiatuko da, sailkapenaren bosgarren postuan dagoen taldearen aurka. Partida 20:30ean hasiko da.
Chima Monekek Kosner Baskonia geldiarazi du luzapenean (100-108)
Baskoniako jokalari ohiak neurketa bikaina jokatu du Buesa Arenan. Bere itzuleran, Nigeriako hegal-pibotak txalo baino txistu gehiago entzun behar ditu Gasteizen.
Kosner Baskoniak garaipenaren bidera itzuli nahi du Euroligan, Izar Gorriaren aurka, asteazkenean
Paolo Galbiatiren taldeak Europako txapelketako azkeneko zazpi partidak galdu ditu, eta sailkapenaren bederatzigarren postuan dagoen talde baten aurka jokatuko du. Partida Buesa Arenan jokatuko da, asteazken honetan, 20:30etik aurrera.