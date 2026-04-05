Baskoniak laugarren garaipena jarraian lortu du Ligan, Baxi Manresa menderatuta (83-88)

MANRESA (BARCELONA), 05/04/2026.- El pívot español del Baxi Manresa Pierre Oriola (c) atrapa un rebote durante el encuentro de la jornada 25 de la Liga Endesa entre el Baxi Manresa y el Kosner Baskonia, disputado este domingo en el Pabellón Nou Congost de Manresa. EFE/Siu Wu
Gasteizko taldeak bolada onari eutsi dio. Argazkia: EFE

KIROLAK EITB

Kosner Baskoniak bolada onean jarraitzen du, laugarren garaipena jarraian lortu baitu Endesa Ligan. Gasteizko taldeak Baxi Manresa garaitu du Nou Congosten, 83-88.

2-11ko partzialak eta Timothe Luwawu-Cabarrotek (27 puntu) eta Trent Forrestek (20 puntu) egindako lanak Baskoniaren alde jarri dute partida. Arabako taldeak 18 partida irabazi eta 7 galdu ditu orain arte.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

Publizitatea
X
Publizitatea
X