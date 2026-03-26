Euroliga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak Hapoel Tel Aviv jasoko du ostiralean, ateak itxita, Euroligan

Talde gasteiztarra txapelketan daukan zortzi porroteko aldi txarrari amaiera ematen saiatuko da, sailkapenaren bosgarren postuan dagoen taldearen aurka. Partida 20:30ean hasiko da.

Timothe Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia)
Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskoniako jokalaria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Izar Gorriaren aurkako partidaren ondoren ahituta jasoko du Kosner Baskoniak Hapoel Tel Aviv, ateak itxita, 20:30etik aurrera, ostiralean; hau Buesa Arenak israeldarren aurka jokatzeko zalerik gabe jasoko duen bi partidatatik lehenengoa izanen da. Ekialde Ertaineko gatazkak, Baskoniak, segurtasunarengatik, jarraian zortzi porroten aldia hausten saiatuko den partida batean bere zaleen laguntzarik izanen ez duela eragin du.

Partidaren gako ezezagun bat, asteazkenean Izar Gorriaren aurka, luzapenean jasotako porrotan egindako esfortzuaren ondoren, lesioengatik txikituta dagoen Paolo Galbiatiren taldeak emanen duen erantzunean dago. Markus Howard, Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop eta Rodions Kurucs bajak izaten jarraituko dute; gainera, Jesse Edwardsek ezindogo du jokatu erez.

Hapoel Tel Aviv 92-83ko emaitzarekin Madrilen galdu ondoren ailegatzen da Gasteizera, baina denboraldiaren zehar maneiatu duten jaurtiketa ehuneko onari esker bosgarren postuan daude. Gainera, txapelketako bigarren jokalari baloratuena daukate taldean, Elijah Bryant, eta barnean indartsuenetako bat, Dan Oturu.

Leheneno itzuliko partida Kosner Baskoniak defentsan jokatutako partida okerrenetako bat da, 114-89ko emaitzarekin.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga Paolo Galbiati

