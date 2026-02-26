Baskonia ha acusado la resaca copera desde el primer cuarto. El Valencia Basket ha salido mucho más intenso al partido con un parcial de 0-7 en los primeros minutos. Además, Howard y Radzevicius se han cargado con dos faltas cada uno rápidamente. Galbiati ha parado el partido con su primer tiempo muerto cuando el luminoso reflejaba ya un 6-17 preocupante. El trabajo de Diakite en el rebote ofensivo y la intensidad de Simmons han sido de lo poco reseñable de los alaveses. Sin embargo, no ha sido suficiente para contener el vendaval taronja (16-35).

Los jugadores de Paolo Galbiati no han logrado cambiar la dinámica del partido en el segundo cuarto. Los baskonistas se han mostrado muy poco intensos en defensa y erráticos en ataque. Por el contrario, el conjunto valenciano ha seguido a lo suyo, machacando el aro del Baskonia, ante la apatía defensiva de los alaveses. La escuadra taronja se ha ido 33 puntos arriba al descanso (35-68).

A la vuelta de vestuarios, el guion del choque no ha cambiado y los de Pedro Martínez han seguido gobernando el encuentro ante la impotencia del equipo vitoriano. Montero, Reuvers y Key han continuado amartillando el aro del Baskonia bien escoltados por Costello y Moore. Los de Galbiati, si acaso, han subido algo su intensidad y se han mostrado más combativos, pero, aun así, los taronja se han ido venciendo por 35 puntos al último cuarto (58-93).

El último cuarto solo ha servido para certificar la contundente victoria valenciana en un partido que se ha roto en el primer acto. Así, el cierre del partido se ha convertido en un mero trámite. Los de Galbiati han intentado maquillar el marcador, pero apenas lo han conseguido (79-108.)