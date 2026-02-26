Euroliga
El Kosner Baskonia acusa la resaca copera y cae con estrépito ante el Valencia en el Buesa Arena (79-108)

Antes del inicio del partido la plantilla del Baskonia ha ofrecido la Copa del Rey, conquistada precisamente en Valencia, desde el centro de la cancha a los aficionados. El choque se ha roto en los primeros minutos y el conjunto alavés ha ido a remolque el resto del partido.
(Foto de ARCHIVO) December 23, 2025, Valencia, Spain: Clement Frisch of Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz seen in action during the EuroLeague Basketball regular season gameday 18, between Valencia Basket (ESP) and Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (ESP) at Roig Arena. Final scores: Valencia Basket 91-81 Kosner Baskonia Europa Press/Contacto/David Pastor Andres 23/12/2025

Foto: Europa Press

author image

E. L. H. | EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia ha recibido una paliza a manos del Valencia Basket en el choque de Euroliga disputado esta noche en el pabellón Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz (79-108). El conjunto vitoriano ha pagado el esfuerzo copero y las posteriores celebraciones ante el conjunto taronja, que con esta incontestable victoria se encarama a la segunda plaza de la clasificación. Por su parte, los alaveses, ya sin opciones, se hunden todavía más.

Antes del inicio del partido la plantilla del Baskonia, con el capitán Tadas Sedekerskis a la cabeza, ha ofrecido la Copa del Rey desde el centro de la cancha a los aficionados.  Su entrenador Paolo Galbiati ha anunciado tras la derrota de hoy que Sedekerskis se tendrá que volver a operar y “se perderá lo que queda de temporada”.

Baskonia ha acusado la resaca copera desde el primer cuarto. El Valencia Basket ha salido mucho más intenso al partido con un parcial de 0-7 en los primeros minutos. Además, Howard y Radzevicius se han cargado con dos faltas cada uno rápidamente. Galbiati ha parado el partido con su primer tiempo muerto cuando el luminoso reflejaba ya un 6-17 preocupante. El trabajo de Diakite en el rebote ofensivo y la intensidad de Simmons han sido de lo poco reseñable de los alaveses. Sin embargo, no ha sido suficiente para contener el vendaval taronja (16-35).

Los jugadores de Paolo Galbiati no han logrado cambiar la dinámica del partido en el segundo cuarto. Los baskonistas se han mostrado muy poco intensos en defensa y erráticos en ataque. Por el contrario, el conjunto valenciano ha seguido a lo suyo, machacando el aro del Baskonia, ante la apatía defensiva de los alaveses. La escuadra taronja se ha ido 33 puntos arriba al descanso (35-68).

A la vuelta de vestuarios, el guion del choque no ha cambiado y los de Pedro Martínez han seguido gobernando el encuentro ante la impotencia del equipo vitoriano. Montero, Reuvers y Key han continuado amartillando el aro del Baskonia bien escoltados por Costello y Moore. Los de Galbiati, si acaso, han subido algo su intensidad y se han mostrado más combativos, pero, aun así, los taronja se han ido venciendo por 35 puntos al último cuarto (58-93).

El último cuarto solo ha servido para certificar la contundente victoria valenciana en un partido que se ha roto en el primer acto. Así, el cierre del partido se ha convertido en un mero trámite. Los de Galbiati han intentado maquillar el marcador, pero apenas lo han conseguido (79-108.)

Paolo Galbiati

No somos este equipo

Galbiati se ha mostrado “triste” por no haber podido regalar una victoria a sus aficionados. “Esperaba un partido duro pero no como ha ocurrido. Valencia es el peor equipo para enfrentarse sin prepararse”, ha expresado el lombardo.

“Hay que utilizar estos tres días para refrescar la mente”, ha apuntado y ha reconocido que fue “imposible cambiar la dinámica del Valencia, al que le ha dado “mucho mérito”. “Juega con un estilo claro, con energía, actividad y talento”, ha añadido.

“Somos un equipo que necesita entrenar y que todos lo jugadores estén física y mentalmente preparados”, ha subrayado Galbiati, que espera que el aficionado entienda lo que paso en el partido. “No somos este equipo”, ha asegurado.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sedekerskis: “Sin vosotros esta Copa no sería posible; seguiremos defendiendo estos colores y este escudo”

La Plaza de la Virgen Blanca se ha convertido en una celebración masiva en honor la Copa del Rey ganada por el Baskonia. El capitán Tadas Sedekerskis ha agradecido a los aficionados el apoyo y los ánimos. Markus Howard también ha querido dedicar unas palabras a los aficionados: “Os merecéis más que a nadie; esta victoria es tan vuestra como la nuestra”.

