Chima Monekek Kosner Baskonia geldiarazi du luzapenean (100-108)

Baskoniako jokalari ohiak neurketa bikaina jokatu du Buesa Arenan. Bere itzuleran, Nigeriako hegal-pibotak txalo baino txistu gehiago entzun behar ditu Gasteizen.

Kosner-Baskonia-Estrella-Roja-Euroliga

Chima Moneke Baskoniako jokalari ohia, baloia eskuratzeko borrokan, Buesa Arenan. Argazkia: EFE

AGENTZIAK | EITB

Kosner Baskoniak 100-108 galdu du gaur Izar Gorriaren aurka Euroligako 33. jardunaldian. Alternatibaz beteriko partida izan da, eta luzapenean Belgradeko taldeak saria izan du, batez ere Chima Moneke Baskoniako jokalari ohiaren lanari esker. Nigeriako hegal-pibota txalo baino txistu gehiagorekin hartu dute zale gasteiztarrek Buesa Arenan.

Bbisitariak ondo hasi dira Jordan Nworaren eskutik, eta 11-20koa jarri dute lehen laurdenaren erdian. Baina orduan Kobi Simmonsek Baskonia piztu du, eta Clement Frischek eta Trent Forrestek lagunduta.

Hala ere, Belgradeko taldeak 10. minutua agortu du 27-28 markagailuan aurretik zela, epaileek Joel Bolomboyk Eugene Omoruyiri egindako tapoi polemikoa legezkotzat jo dutelako.

Hala eta guztiz ere, norgehiagokaren inertziak mesede nabarmena egin dio Paolo Galbiatiren mutilei. Eta hala erakutsi dute Timothe Luwawu-Cabarrotek bigarren zatiaren hasieran lortutako saskiraketek, Baskoniari errenta laburrak eman baitizkiote (33-28, 37-32).

Errenta labur horiek arabarrek ondo kudeatu dituzte, eta baita areagotu ere, jaurtiketa libreetan asmatuta. Atsedenaldira 52-42 markagailuan aurretik iritsi dira. Hirugarrren laurdena 67-66 amaitu da, eta neurketaren testuinguruak irribarre egin dio Izar Gorriari. Azken laurdenaren hasieran berriro jarri da aurretik, Monekeren jaurtiketa libreei eta Butlerri esker. Serbiarrek defentsa gogortu dute, eta barruko jokoan asko nabaritu da, batez ere Diakite faltengatik egotzi ondoren.

Partidaren azken txanpan berdintasuna izan da nagusi. Forrestek azken hatsean norgehiagoka irabazteko jaurtiketa izan du, baina baloiak 'gorbata' egin du saskian (91-91).

Luzapenean, Monekek eta Luwawu-Cabarrotek euren lehia berezia bizi izan dute, Frisch bigarren mailako aktorea izanik Baskonian; Izar Gorrian rol horixe bera Ojeleyek bete du; izan ere, hiruko eta mate batekin 100-106koa jarri du 49.2 segundoren faltan. Ondoren, Monekek errebotea itxi du Baskoniak etsi-etsian egin duen jaurtiketa batean, eta hortxe bukatu da partida.

Saskibaloia Saski Baskonia Euroliga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
