Gorde
Imanol Lopez, Erkiaga lagun, txapeldun bere agurrean

Erkiagak eta Lopezek bi jokotan (15-12 eta 15-10) irabazi diete finala Olharani eta Lekerikari, atzelari zumaiar handiaren azken neurketan. Emakumezkoen finalean, Elaia eta Frida nagusitu dira hiru jokotan (15-9, 11-15 eta 5-2).
Erkiaga-Lopez-Zumaia-master
Erkiaga eta Lopez, Zumaia Master Serieseko txapeldunak. Irudia: EITB
E. L. H. | KIROLAK EITB

Aritz Erkiagak eta Imanol Lopezek Zumaia Master Serieseko finalean garaipena lortu dute, Jean Olharani eta Unai Lekerikari partida bi jokotan irabazita (15-12 eta 15-10). Honenbestez, Lopezek ametsetako amaiera eman dio bere ibilbide oparoari, bere herrian, Zumaian, San Telmo egunean, azken txapela bereganatuz.

Imanol-Lopez-emocionado-discurso-Zumaia
Imanol Lopez, hunkituta: “Jarrai dezala kirol polit honen olatuak, merezi du eta"

Erkiagak eta Lopezek hasiera ezin hobea eman diote finalari, 10-0eko partzialarekin. Bikote beteranoa erauntsi bat izan da, baina halako batean Olharanek bolada on hori etetea lortu du, lehendabiziko tantoa eginda. Zuzenean saskira joan dira Paueko aurrelaria eta atzelari gernikarra, beste pilota baten bila.

Ondoren, markagailua itxuratzea baino gehiago lortu dute, ispastertarra eta zumaiarra estutu baitituzte ezinezkoa zirudienean. 14-5ekoarekin jokoa galduta ematen zuen, baina 14-12ra hurbildu dira. Hala ere, Olharanek eta Lekerikak ezin izan dute oso maldan gora jarritako jokoa irauli, eta Erkiagak eta Lopezek poltsikoratu dute (15-12).

Bigarren jokoa oso bestelakoa izan da, oso parekatua hasieratik. Erkiaga deserosoago egon da kantxan, eta Lopezek ezin izan du agindu. Gauzak horrela, Olharan eta Erkiaga markagailuan aurretik joan dira etenaldira (6-8). Hala ere, atsedenaldiaren ostean jokoa berdintzea eta aurretik jartzea lortu dute ispastertarrak eta zumaiarrak (11-8). Paueko aurrelariak eta Gernikako atzelariak ez dute etsi, eta borrokan jarraitu dute. Baina Erkiaga eta Lopez ez zeuden barkatzeko, eta azken tantoak serio jokatuta txapela bereganatze lortu dute (15-10).

Imanol Lopez (mariatxiak)
Lopezek mariatxi talde batekin abestu du

Elaia eta Frida, txapeldunak

Emakumezkoen finalean, Elaia Gogenolak eta Frida Watkinsek irabazi dute hiru jokotan (15-9, 11-15 eta 5-2), Ihart Arakistain eta Maialen Aldazabal mendean hartuta. Ondorioz, aurrelari berriatuarrak eta atzelari zumaiarrak bereganatu txapela San Telmo egunean.

Elaia eta Frida ez dira ondo kantxaratu, eta hasiera txarra eman diote neurketari. Ihartek eta Maialenek ederki aprobetxatu dute aurkarien hasiera kaskarra, eta 0-4ko emaitza jarri dute markagailuan. Hala ere, aurrelari berriatuarrak eta atzelari zumaiarrak erreakzionatu eta lehenengo seinako berdinketa lortu dute, ondoren jokoko etenaldira markagailuan aurretik joateko (8-6). Atsedenalditik bueltan, nagusitasun handiagoa erakutsi dute kantxan, eta jokoa aise irabazi dute azkenean (15-9).

Bigarren jokoan, lehen laurdenean lau berdinketa izan dira markagailuan, baina Elaiak eta Fridak aginte makila hartu eta etenaldira aurretik joatea lortu dute berriro (8-5). Atsedenaldiaren ondotik finala bi jokotan irabazi behar zutela zirudienean, aurrelari sopelarraren eta atzelari berriatuarraren erreakzioa etorri da. 9-7tik 10-14ra joan dira zuzenean, eta jokoan gailentzea lortu dute (11-15), hirugarren jokoa behartuz. Ihart askoz gehiago sartu da jokoan setaren bigarren erdian, eta asko nabaritu da.

Azken joko erabakigarrian, hasierako banakoaren ostean, Elaiak eta Fridak 4-1ekoa jarri dute azkar batean. Ihartek eta Maialenek tanto bat gehiago egitea lortu dute, baina ez aurkarien garaipena eragotzi (5-2).

Imanol Lopez, hunkituta, bere agurrean: “Jarrai dezala kirol polit honen olatuak, merezi du eta"
Imanol Lopez: “Poza sentitzen dut, asko disfrutatu dut, oso pozik nago”
Mariatxi talde batek, Imanol Lopezi, haren agurrean: “Erregea izaten jarraitzen dut”
