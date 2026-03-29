Endesa Liga
Kosner Baskoniak Andorrari irabazi dio Forrest eta Luwawu-Cabarroten joko bikainarekin (79-88)

ANDORRA LA VELLA, 29/03/2026.- Eugene Omoruyi (d), ala-pívot canadiense del Kosner Baskonia intenta superar a Justin McKoy, ala-pívot estadounidense del MoraBanc Andorra, durante el partido de la vigesimocuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputa este domingo en el Pavelló Toni Martí de Andorra. EFE / Fernando Galindo
Omoruyi, Andorraren aurkako partidan. Argazkia: EFE
Kosner Baskoniak 79-88 gainditu du MoraBanc Andorra Endesa Ligako 24. jardunaldian, Trent Forrestek (21 puntu) eta Luwawu-Cabarrotek (20 puntu) partida bikaina burutu dutelarik. Hala, bolada onean jarraitzen du Ligan, laugarren postua sendo helduz.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

