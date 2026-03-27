Kosner Baskoniak hobekuntza berretsi du Hapoel Tel Aviven aurka (118-109)
Gainera, errekor berria ezarri dute Euroligan lehen zatian lortutako puntuekin (67-64).
Kosner Baskoniak bere hobekuntza berretsi du Trent Forrest bikain baten gidaritzapean, azken laurdenean Hapoel Tel Aviven aurka bere taldea gidatu eta 118-109ko emaitzarekin garaipena lortuz.
Lehia erritmo biziarekin hasi da, eta Elijah Bryantek protagonismoa hartu du, 19 puntu sartu baititu. Hirukoari esker, etxekoek gertutik jarraitu dute aurkaria.
Rodions Kurucsen lau puntuk Hapoelen erasoko nagusitasuna moteldu dute, baina aurretik bukatu zute lehen laurdena, 28-31.
Bigarrenean, 8-2ko partzial batek etxeko taldeari ekimena eman dio eta Paolo Galbiatiren taldea motibatu du. Defentsak euren faltagatik nabarmendu du.
Tim Luwawu-Cabarrot eta Trent Forrest agertu dira arabarrei eusteko, baina atsedenaldira aurretik joan dira Markquis Nowellen hiruko batekin, 67-64.
Baskoniaren abiadurak indarrak berdindu ditu, eta hainbat defentsa onek alde txikia ireki dute etxekoentzat, 87-78.
Galbiatiren taldea erasoan trabatu da, baina israeldarrek huts egin dute jaurtiketa libretik. Kobi Simmonsen hiruko batek bisitarien egoera zaildu du amaierarako hamar minutu falta zirenean, 92-81.
Dimitris Itoudisen taldeak hiruko batzuk kateatu ditu markagailua estutzeko, baina Trent Forrestek eta Mamadi Diakitek zutoin baxutik eutsi diote aurkariari 118-109ko emaitzarekin bukatzeko.
Euroligako saskiratze errekor berria lehen zatian (67-64)
Atsedenaldiko markagailua 67-64 izan da, Euroligan errekor berri bat ezarriz, zati bakarrean 131 punturekin. Aurreko marka 125 puntutan zegoen.
