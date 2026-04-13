Ulia nagusi izan da bigarren finalerdian, Ibiur finaletik at utziz
Ulia eta Ibiur taldeek emakumezkoen Harri Herri saioko bigarren finalerdia jokatu dute. Ulia nagusitu da, eta finalerako bigarren txartela lortu du. Uliak Mollarri izango du aurkari finalean.
Udane Ostolaza kapitainaren gidaritzapean, Estefania Etxebeste, Eider Garcia Durana, Sara Jimenez de Aberasturi eta Alba Zubiria harri-jasotzaileek osatutako taldeak 34 jasoaldi egin dizkio harri baldarrari azken lan saio erabakigarrian. Aroa Sanchezen neskak, Patricia Martin, Lierni Osa, Ane Cestau eta Naroa Arruti, ordea, denbora tarte dezente laburragoan 30 aldiz altxatzeko gai izan dira.
Finalerdia hasieratik maldan gora jarri zaio Ibiurri; izan ere, lehendabiziko proban, 27 urteko Estefania Etxebeste iturendarrak 12 altxaldi eman dizkio 100 kiloko laukizuzenari. Patricia Martin Euskal Herriko egungo txapeldunak, aldiz, zazpi jasoaldi egin ditu. 40 urteko zirujau galiziarrak aitortu duenez, ez da saioan eroso sentitu, eta arazoak izan ditu zoruarekin. Beraz, aurreneko lanak amaituta, Ibiur 40 segundo atzetik zen.
62,5 kiloko harri kubikoarekin, desabantaila zertxobait murriztea lortu du Lierni Osak. 31 urteko harri-jasotzaile zarauztarrak 17 jasoaldi egin ditu. Eider Garcia Durana gasteiztarrak (30 urte) bat gutxiago egin du. Bigarren probaren ostean Ibiur 36 segundo atzetik zen.
Pozak gutxi iraun dio Aroa Sanchezen taldeari; izan ere, 27 urteko Sara Jimenez de Aberasturi gasteiztarrak minutu bakarrean 15 aldiz altxatu du pisu bereko zilindroa. Ane Cestauk, 23 urteko barañaindarrak, altxaldi bat gutxiago egin du.
Bakarkako azken lan saioan, Alba Zubiriak lan aparta egin du, bi minutuan 50 kiloko bola 28 aldiz jasota. 26 urteko Iberoko harri-jasotzaileak altxaldiak zortzinaka egin ditu, benetan ikaragarria. Gainera, kontuan izan beharra dago epaileak jasoaldi bat, azken aurreko saiakera, baliogabe utzi diola. 19 urteko Naroa Arrutik 23 aldiz jaso du harria. Harri-jasotzaile zarauztarrak bosgarren altxaldiaren ostean hartu du atsedena, aurkariak ez bezala. Zubiriak gaitasun izugarria azaldu du bolarekin.
Bakarkako lan guztiak bukatuta eta harri-jasotzaile guztien altxaldi bakoitzeko denbora-sariak kontutan hartuta (8 segundo koadroarekin egindako altxaldi bakoitzeko, 5 segundo, kubikoarekin, eta 3 segundo, zilindroarekin eta bolarekin), Uliak 5:05 minutuko denbora pilatu du taldekako azken probari begira, orain arteko markarik onena, eta Ibiurrek 4:12 minutu; beraz, 53 segundoko aldea. Denbora horiei minutu bat gehitu zaizkie. Ondorioz, Ibiurrek 5:12 izan du harri baldarrari ahalik eta altxaldi gehien egiteko, eta Uliak 6:05.
Ibiur taldeak heldu dio lehenengo harritzarrari. Lierni Osak bigarren jasoaldian huts egin du, harria sorbaldan berdintzera zihoanean atzetik ihes egin baitio, eta erori zaio. Susto handia hartu dute taldeko harri-jasotzaile guztiek, baina inork ez du minik hartu. Hala ere, Aroa Sanchez kapitainaren neskek oso lan ona egin dute, harria 30 aldiz berdintzeko kapaz izan baitira.
Uliak, baina, ez du gupidarik izan eta 34 altxaldi egin ditu. Harri baldarra orekatzeko zailtasun eta arazo gehien Alba Zubiriak izan ditu lantaldean, baina Iberokoak ez du hanka-sartze larririk egin, eta hortxe egon da gakoa. Udane Ostolazaren harri-jasotzaileek Mollarrik lehen finalerdian egindako marka berdindu dute, hori bai, lana burutzeko denbora gehiago izan dute. Gainera, Mollarrik indarrak gorde egin zituen lan saioaren bukaeran.
Etxauri eta Igeldo taldeek gizonezkoen bigarren finalerdia jokatu dute datorren astean.
