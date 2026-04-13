Eibarrek puntu bat eskuratu du Valladoliden, eta zortzi partida jarraian daramatza galdu gabe (0-0)
Beñat San Joseren taldeak berdinketa lortu du Jose Zorrillan, eta, hala, zortzigarren postuan amaitu du Hypermotion Ligako 35. jardunaldia; hala, play-offetako postuak hiru puntu ditu. Jokoan izandako azken hogeita lau puntuetatik, euskal taldeak hogei bereganatu ditu.
Eibarrek berdindu egin du, 0-0, Valladolid aurkari, 2025-2026 denboraldiko Hypermotion Ligako 35. jardunaldian, Jose Zorrilla estadioan, Valladoliden, astelehen gauean. Hala, Beñat San Joseren taldeak zortzi partida jarraian daramatza galdu gabe; jokoan izan diren azken hogeita lau puntuetatik, hogei lortu ditu. Eibar, sailkapenean, zortzigarren postuan dabil, 55 puntu dituela, eta play-offetako postuak hiru puntura dauzka.
Valladolid vs Eibar (0-0): partidako laburpena
Norgehiagoka oso parekatua izan da. Eibar bigarren zatian aritu da hobeto, lehenenean baino. Talde armagina ez da aurreko partidetan bezain ondo aritu, baina, nolanahi ere, sendo ibili da, eta puntu bat urratu du; hori garrantzitsua izan liteke, txapelketaren amaieran.
Bigarren zatian, epaileak, De Enak, Eibarren aldeko penaltia adierazi du, Adu Aresen jokaldi batean; dena den, VARean ikusita, epaileak erabaki du hasierako erabaki hori bertan behera uztea, eta, gainera, txartel horia atera dio jokalari bilbotarrari.
Hurrengo jardunaldian, Eibarrek Huescaren aurka jokatuko du, Ipuruan, igandean, 18:30etik aurrera.
Fitxa teknikoa
0 - Real Valladolid: Aceves; Ivan Alejo, Tomeo, David Torres, Clerc; Ponceau, Juric; Meseguer (Latasa, 65. min), Chuki (Sanseviero, 86. min), Biuk (Peter, 75. min); Marcos Andre.
0 - Eibar: Magunagoitia; Cubero, Nolaskoain, Jair Jr., Arbilla; Sergio Alvarez, Javi Martinez (Olaetxea, 74. min); Adu Ares (Alvaro Rodriguez, 88. min), Ander Madariaga (Marton, 69. min), Guruzeta (Bautista, 88. min); Corpas.
Epailea: Alonso de Ena Wolf (Aragoi). Valladolideko Ivan Alejo, Fran Escriba entrenatzailea eta Peter, eta Eibarreko Ander Madariaga, Adu Ares, Jair Jr., Arbilla eta Olaetxea zigortu ditu, txartel horia aterata.
Nabarmentzekoa: 15.314 zale izan dira Jose Zorrillan.
