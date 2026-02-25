Kosner Baskoniak Valentzia mendean hartuz nahi dio jarraipena eman Kopako tituluari
Partida Buesa Arenan jokatuko da, ostegunean, 20:30etik aurrera. Aurreikuspena da Kurucs, Diop eta Sedekerskis baja izanen direla, baina Galbiatik Markquis Nowell eta Kobi Simmons eskuragarri izanen ditu.
Kosner Baskoniak Valentzia Basketen aurka joktuko du 2025-2026 denboraldiko Euroligako hogeita bederatzigarren jardunaldian, ostegun honetan, Buesa Arenan, 20:30etik aurrera. Taldeak Errege Kopako finala irabazi ondoren jokatuko duen lehenengo partida izanen da hau, eta gainera etxean jokatuko du, beraz giro izugarria egotea espero da. Horrela, Paolo Galbiatiren taldeak arrakasta handi horri beste garaipen batekin jarraipena ematea bilatuko du.
Rodions Kurucs baja izanen da, bere taldekideei Kopan lagundu ahal izateko, orkatileko bihurduraz guztiz berreskuratu gabe jokatzearen ondorioz; Khalifa Diop eta Tadas Sedekerskis baja izanen dira baita ere, dauzkaten lesioen ondorioz. Markquis Nowell eta Kobi Simmons, berriz, eskuragarri egonen dira, Kopan parte hartu ezin izan ondoren.
Baskoniaren aurkariari dagokionez, Isaac Noguesek eta Kameron Taylorrek ezingo dute Pedro Martinezen taldeari lagundu. Valentzia sailkapenaren goialdean dabil; Valentziak 18 garaipen lortu ditu eta zortzi porrot izan Euroliga, denboraldi honetan, eta horrek sailkapenaren hirugarren postuan jartzen du Valentzia, Fenerbahce liderrak baino bi garaipen gutxiago eskuratuta.
Valentzia Euroligan punturik gehien egiten dituen bigarren taldea da, eta erasoan erreboterik gehien lortzen dituen hirugarrena. Bere estatistika txarrena jaurtiketa libreak dira; izan ere, txapelketako talde okerrena da, atal horretan.
Zure interesekoa izan daiteke
Paolo Galbiati, Baskoniak izandako harreraz: "Espero nuena baino handiagoa izan da, askoz ere handiagoa"
Entrenatzaile italiarrak, Kosner Baskoniak Gasteizen ospatu duen festaren azken minutuetan, EITBrekin hitz egin du: "Garaipen honek betiko lotuko gaitu", adierazi du Galbiatik.
Tadas Sedekerskisek "Ikusi mendizaleak" abestu du Kosner Baskoniaren zaleekin
Gora etorri da Lituaniako jokalaria, eta kanta ospetsua abestu du.
Gasteizek bere txapeldunei harrera beroa egin die, zazpigarren Koparen ospakizunetan
Gasteizko Andre Maria Zuriaren plaza lepo bete da Paolo Galbiatiren jokalariei harrera egiteko, taldeak bere zazpigarren Errege Kopa irabazi ondoren. Baskoniaren entrenatzaile italiarra zeremonia-maisu izan da, eta Sedekerskis kapitaina Ikusi mendizaleak abestia kantatzera ausartu da.
Paolo Galbiati: “Ezin nuen plaza hau nire klubarentzat beteta ikustea baino hoberik espero”
Paolo Galbiati Baskoniako ikur bilakatu da. Gasteiztarren artean maitatua, eta giroa jartzen paregabea. Honakoak izan dira gasteiztarrei, baskonistei eta bere lan-taldeari eskaini dizkien hitzak.
Sedekerskis: “Zuek gabe Kopa hau ez litzateke posible izango; kolore hauek eta armarri hau defendatzen jarraituko dugu”
Baskoniak Errege Kopan lortutako garaipenaren ospakizuna egin dute gaur Gasteizen. Andre Maria Zuriaren plazako balkoian Tadas Sedekerskis kapitainak eskerrak eman dizkie zaleei, baita Markus Howardek ere: “Inor baino gehiago merezi duzue; garaipen hau gurea bezain zuena da”.
Aurreskua egin diote Kosner Baskonia txapeldunari
Kosner Baskoniak Errege Kopan lortutako garaipenaren ospakizunean, aurreskua dantzatu diete txapeldunei; Algara Dantza Taldea arduratu da horretaz, bere 25. urteurrenean.
ARGAZKI-GALERIA: Baskoniaren ospakizunek Gasteizen utzitako irudirik onenak
Baskoniak bere zaleekin batera ospatu du asteburuan Valentzian irabazitako Errege Kopa. Andre Maria Zuriaren plaza jendez lepo egon da Gasteizko taldeari harrera egin eta jokalariak omentzeko. Hemen ikus ditzakezue ekitaldiak utzitako une ikusgarrietako zenbait.
Ikusi zuzenean "Zorionak, Baskonia!" saioa, saskibaloiko Kopa txapeldunak omentzeko harrera ekitaldia
Gaur arratsaldean, 18:45etik aurrera, saskibaloiko Kopako txapeldunari Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan egingo zaion harrera zuzenean ikusteko aukera izango da kirolakeitb.eus atarian, ETB1en, ETB2n eta ETB On plataforman.
Gasteiz irribarrea ahoan da, Baskoniak Kopa irabazita
Hiriak goizaldera arte ospatu du Paolo Galbiatiren taldearen garaipena; orduek aurrera egin ahala, gasteiztarrak egunerokoan murgildu dira, baina ohi baino alaiago, otsaileko edozein astelehenetan baino poz handiagoa izan dutela.