El Kosner Baskonia quiere dar continuidad a su éxito en la Copa con una victoria ante el Valencia en la Euroliga

El partido tendrá lugar, en el Buesa Arena, este jueves, desde las 20:30 horas. La previsión es que Kurucs, Diop y Sedekerskis sean baja, pero Galbiati podrá contar con Markquis Nowell y Kobi Simmons.
Baskoniako jokalariak: Cabarrot, Dakite

Jugadores del Baskonia. Foto: EFE.

El Kosner Baskonia se enfrenta al Valencia Basket en la vigésima novena jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, este jueves, en el Buesa Arena, en Vitoria-Gasteiz, desde las 20:30 horas. Es el primer partido que va a disputar el equipo vasco tras la final de la Copa del Rey que ganó el pasado domingo, y lo hará, además, en su casa, por lo que se espera que el ambiente en el pabellón sea excelente. Los de Paolo Galbiati buscarán, de esta forma, dar continuidad a su gran éxito con otra victoria.

Rodions Kurucs, que apuró, con su esguince de tobillo, para poder ayudar a sus compañeros en la Copa, no jugará; tampoco estarán disponibles Khalifa Diop y Tadas Sedekerskis, por lesión. En cambio, será el momento de Markquis Nowell y Kobi Simmons, que no pudieron participar en la Copa, en Valencia.

En lo que respecta al rival del Baskonia, Isaac Nogués y Kameron Taylor no podrán ayudar al equipo de Pedro Martínez, que se halla en la zona alta de la clasificación; el Valencia cuenta con un balance de 18 triunfos y ocho derrotas, que le coloca en tercera posición, a dos victorias del líder, el Fenerbahce.


El Valencia es el segundo equipo que más anota en la Euroliga, y el tercero que más rebotes ofensivos captura; su peor estadística es la de tiros libres, ya que es colista en este apartado.

