El Kosner Baskonia quiere dar continuidad a su éxito en la Copa con una victoria ante el Valencia en la Euroliga

El Kosner Baskonia se enfrenta al Valencia Basket en la vigésima novena jornada de la Euroliga de la temporada 2025-2026, este jueves, en el Buesa Arena, en Vitoria-Gasteiz, desde las 20:30 horas. Es el primer partido que va a disputar el equipo vasco tras la final de la Copa del Rey que ganó el pasado domingo, y lo hará, además, en su casa, por lo que se espera que el ambiente en el pabellón sea excelente. Los de Paolo Galbiati buscarán, de esta forma, dar continuidad a su gran éxito con otra victoria.

Rodions Kurucs, que apuró, con su esguince de tobillo, para poder ayudar a sus compañeros en la Copa, no jugará; tampoco estarán disponibles Khalifa Diop y Tadas Sedekerskis, por lesión. En cambio, será el momento de Markquis Nowell y Kobi Simmons, que no pudieron participar en la Copa, en Valencia.



En lo que respecta al rival del Baskonia, Isaac Nogués y Kameron Taylor no podrán ayudar al equipo de Pedro Martínez, que se halla en la zona alta de la clasificación; el Valencia cuenta con un balance de 18 triunfos y ocho derrotas, que le coloca en tercera posición, a dos victorias del líder, el Fenerbahce.



El Valencia es el segundo equipo que más anota en la Euroliga, y el tercero que más rebotes ofensivos captura; su peor estadística es la de tiros libres, ya que es colista en este apartado.