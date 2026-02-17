Kosner Baskonia, Howard eta Kurucsen egoeren zain, Errege Koparako
Khalifa Diop baja izanen da, Tadas Sedekerskis bezala, eta Tim Luwawu-Cabarrot Paolo Galbiatiren esanetara izanen da. Euskal taldeak La Laguna Teneriferen aurka ekingo dio Kopari, final laurdenetan, ostiral honetan, 18:00etan.
Kosner Baskonia Markus Howarden eta Rodions Kurucsen egoeraren zain dago, ostiral honetan 2026ko Errege Kopari ekin aurretik. Gasteizo taldeak astearte honetan jakinarazi duen bezala, Khalifa Diop baja izanen da, Tadas Sedekerskis bezala; Tim Luwawu-Cabarrot berriz, eskuragarri izanen da Paolo Galbiati entrenatzailearentzat. Kosner Baskonia ostiralean hasiko da lehian, 18:00etan, La Laguna Teneriferen aurka, final laurdenetan, Valentzian izango den txapelketan.
Horrela, Khalifa Diop baja izanen da, aurreko igandean Surne Bilbaoren aurka jasandako lesioaren ondorioz. Arabako taldearen zerbitzu medikoek egindako proben ondorioztatu dutejokalari senegaldarrak “ezkerreko belaunean, asoziatutako zati bigunen zauriak dituen hezur-zafarda” daukala; horrek hurrengo partidak jokatzea eragotziko dio, baina, hala ere, ez dute bajan emanen duen denbora zehaztu: “Bere bilakaerak markatuko du taldearekin lan egitera itzultzeko beharko duen denbora”, azaldu du Kosner Baskoniak.
Rodions Kurucsek, bere aldetik, bihurdura bat izan zuen ezkerreko orkatilan, eta “eguneroko bilakaeran zain egonen da Errege Kopari begira”. Halaber, Markus Howardek ezkerreko belaunean zafarda izan zuen, eta taldeko zerbitzu medikoengatik gainbegiratua egonen da; horiek zehaztuko dute jokalariak Valentzian izanen duen parte-hartzea.
Bi jokalariek ezin izan zuten partida amaitu igandean, Miribillan. Neurketa horretan ez zen Tim Luwawu-Cabarrot jokalari frantsesa izan, denboraldiko jokalari onena izateko hautagai bat dena, baina ostiralean bai egonen da, La Laguna Teneriferen aurka, final laurdenetan. Tadas Sedekerskis lituaniarra berriz, ziur ez da izango, eta Koparen ondoren itzuliko da.
Baskoniaren azken "esprint" onak zerrendaburu moduan sartzea ahalbidetu dio, bi urte Kopan egon ezinik eman ondoren. Aldiz, parte-hartzaileetatik titulu gehien dituzten taldeen artean egon arren, sei titulurekin, ekitaldi honetan esperientzia gutxien duen taldeetako bat da: entrenatzaileaz gain, hamar jokalarik debuta eginen dute ekitaldi garrantzitsu honetan.
Kosner Baskonia harmailetan eta kaleetan ordezkapen gehien izango duen taldeetako bat izanen da, urte bakoitzean arrunt izaten den bezala.
