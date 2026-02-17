El Kosner Baskonia, pendiente del estado de Howard y Kurucs para la Copa del Rey
El Kosner Baskonia se encuentra pendiente del estado de Markus Howard y de Rodions Kurucs de cara a su estreno, este viernes, en la Copa del Rey de 2026. Tal y como ha informado el club vitoriano el martes, Khalifa Diop causará baja, como Tadas Sedekerskis. Tim Luwawu-Cabarrot estará, en cambio, disponible para Paolo Galbiati, entrenador del conjunto vasco, que se estrena en la competición de Valencia el viernes, a las 18:00 horas, ante La Laguna Tenerife, en cuartos de final.
Así, Khalifa Diop será baja, tras la lesión sufrida ante el Surne Bilbao el pasado domingo. Las pruebas realizadas en las últimas horas por los servicios médicos del equipo vitoriano han señalado que el senegalés sufrió “una contusión ósea con lesión de partes blandas asociadas” de la rodilla izquierda, que le impedirá disputar los próximos partidos, aunque desde la entidad no han concretado el tiempo de baja: “Su evolución marcará el plazo de regreso a la actividad con el equipo”, ha explicado el Kosner Baskonia.
Rodions Kurucs, por su parte, sufrió un esguince en su tobillo izquierdo, y “estará pendiente de evolución diaria de cara a la Copa del Rey”. Del mismo modo, Markus Howard, que sufrió una contusión en su rodilla izquierda, estará supervisado por los servicios médicos baskonistas, que determinarán su participación en Valencia.
Ninguno de ellos pudo acabar, el domingo, en Miribilla, un partido en el que tampoco estuvo el francés Tim Luwawu-Cabarrot, candidato a ser el MVP del curso, que sí estará el viernes con su equipo en los cuartos de final ante La Laguna Tenerife. El que está descartado por completo es el capitán lituano Tadas Sedekerskis, que reaparecerá después de la Copa.
El esprint final del Baskonia le ha permitido entrar como cabeza de serie, y hacerlo por la puerta grande tras dos años de ausencia. En cambio, a pesar de ser uno de los más laureados entre los clubes participantes con seis títulos coperos, es uno de los más inexpertos en esta edición: además del entrenador, hasta diez jugadores debutarán por primera vez en uno de los eventos de la ACB más esperados.
Kosner Baskonia será uno de los equipos más representados en la grada y en las calles, como suele ser habitual en cada edición.
