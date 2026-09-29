PRESENTACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Kutxabank Araski presenta el equipo de la temporada

Publicidad
presentacion-Kutxabank-Araski-Vitoria
18:00 - 20:00
Presentación de Kutxabank Araski en la Plaza de la Virgen Blanca.
Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik taldea aurkeztu du Gasteizen
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Kutxabank Araski ha presentado al equipo de esta temporada en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz. El club ha realizado siete nuevos fichajes: Aleksandra Stanacev, Laura Piera, Nikola Dudasova, Julieta Mungo, Kristina Higgins y Kristina Rakovic. Comenzarán la Liga Femenina Endesa el domingo ante el Baxi Ferrol.

Araski AES Baloncesto Mujeres deportistas Liga Femenina Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X