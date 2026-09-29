¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Kutxabank Araski presenta el equipo de la temporada
Euskaraz irakurri: Kutxabank Araskik taldea aurkeztu du Gasteizen
Kutxabank Araski ha presentado al equipo de esta temporada en la Plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz. El club ha realizado siete nuevos fichajes: Aleksandra Stanacev, Laura Piera, Nikola Dudasova, Julieta Mungo, Kristina Higgins y Kristina Rakovic. Comenzarán la Liga Femenina Endesa el domingo ante el Baxi Ferrol.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Kutxabank Araski presenta a Lahtinen y Dudasova
EN DIRECTO
Hace min.
Montse Brotons y Kristina Higgins, listas para la nueva temporada en el Kutxabank Araski
EN DIRECTO
Hace min.
El Araski presenta a Julieta Mungo y Mireia Sanz
EN DIRECTO
Hace min.
Kutxabank Araski presenta a Aleksandra Stanacev y Kristina Racovic
EN DIRECTO
Hace min.
El Araski ficha a la escolta Nikola Dudasova
EN DIRECTO
Hace min.
Maddie Garrick abandona Kutxabank Araski tras su lesión
EN DIRECTO
Hace min.
Aleksandra Stanacev, nueva incorporación del Kutxabank Araski
EN DIRECTO
Hace min.
Kutxabank Araski ficha a Kristina Higgins
EN DIRECTO
Hace min.
Montse Brotons renueva con Kutxabank Araski
Cargar más