Kutxabank Araskik Laura Piera fitxatu du
Kataluniako jokalaria Joventut taldean aritu ostean dator Gasteizera.
Laura Pierak Kutxabank Araskin jokatuko du 2026-27 denboraldian. Jokalari katalana Badalonako Joventutetik heldu da, azken bost urteetan taldeko funtsezko kidea izan ostean. Laura Araskiren laugarren fitxaketa da. Orain arte, Mireya Sanz, Julieta Mungo eta Lotta-Maj Lahtinen fitxatu dituztela iragarri dute.
Sant Cugat del Vallesen jaioa (2000/02/12), base-eskoltak CBF Sarria eta Basket Almeda taldeetan hasi zuen ibilbidea. Kataluniako kantxetan hainbat urtez jokatu ondoren, Laura Pierak Ameriketako Estatu Batuetako NCAA Grand Canyon Universityrekin bat egin zuen. Hiru denboraldiko esperientzia egin zuen han, Badalonako Joventutekin fitxatu aurretik.
Azken sasoi honetan, Laurak 27 partida jokatu ditu, batez beste 5,5 puntu, 2,7 errebote eta 2 asistentzia lortuta.
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