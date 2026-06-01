Mama Dembelek ez du Kutxabank Araskin jarraituko

Base katalanak amaiera eman dio Araskiko etapari azken denboraldian 27 norgehiagoketan parte hartu ondoren.

Mama Dembele
Dembele ama. Irudia: @dvizphoto | Araski AES
Mama Dembele ez da Kutxabank Araskiko kide izango datorren denboraldian. Horrela, jokalariak urtebeteko etapa itxi du Arabako taldean, "taldearen motorretako bat" izan ondoren. Gainera, klubak azpimarratu duenez, "bere bertikaltasuna funtsezkoa izan da hainbat jardunalditan, Emakumezkoen Endesa Ligan jarraitzeko helburu nagusia lortzeko".

Dembelek 27 partida jokatu ditu elastiko berdearekin, eta batez beste 6 puntu, 3,2 asistentzia, 2,3 errebote eta 8,3 balorazio-kreditu lortu ditu partidako 21 minutu pasatxoan. Azken urtean egindako lana eta hartutako konpromisoa publikoki aitortu nahi izan du klubak: "Araskik eskerrak eman nahi dizkio Mamari denboraldi honetan egin duen lanagatik eta hurrengo erronkan zorterik onena opa diogu. Eskerrik asko! ".

Araski AES Saskibaloia Emakume kirolariak

