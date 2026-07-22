Aleksandra Stanacev, nueva incorporación del Kutxabank Araski

El Kutxabank Araski ha anunciado el fichaje de Aleksandra Stanacev para la próxima temporada.

La incorporación de la base serbia, nacida en Kikinda en 1994, completa la plantilla vitoriana para afrontar la undécima temporada consecutiva en Liga Femenina Endesa.

Stanacev llega procedente del Movistar Estudiantes y cuenta con una amplia experiencia tras haber pasado por equipos como el CB Conquero, Cadí La Seu, Embutidos Pajariel Bembimbre, Quesos El Pastor Zamarat y Durán Maquinaria Ensino.