Quinn Dornstauderrek Kutxabank Araski utziko du denboraldiaren amaieran

Jokalari kanadarra funtsezkoa izan da mailari eusteko.

Quinn-Dornstauder-Araski
Quinn Dornstauder; Argazkia: Kutxabank Araski
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Quinn Dornstauderek Kutxabank Araski utziko du denboraldiaren amaieran, talde gasteiztarrak gaur iragarri duenez. Jokalari kanadiarra funtsezkoa izan da mailari eusteko.

Pibot kanadiarrak denboraldiko 30 partidak jokatu ditu, horietan bataz beste 6,2 puntu, 4,3 errebote eta 9,2ko balorazioa lortu ditu, kantxan 18 minutu emanda.

Horregatik guztiagatik, bere web orrialdean argitaratutako ohar batean, Kutxabank Araskik “denboraldi honetan zehar egindako lan eta profesionaltasunarengatik” eskerrak eman dizkio, eta “bere hurrengo erronkan zorterik onena” opa dio.

