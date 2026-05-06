Quinn Dornstauderek Kutxabank Araski utziko du denboraldiaren amaieran, talde gasteiztarrak gaur iragarri duenez. Jokalari kanadiarra funtsezkoa izan da mailari eusteko.
Pibot kanadiarrak denboraldiko 30 partidak jokatu ditu, horietan bataz beste 6,2 puntu, 4,3 errebote eta 9,2ko balorazioa lortu ditu, kantxan 18 minutu emanda.
Horregatik guztiagatik, bere web orrialdean argitaratutako ohar batean, Kutxabank Araskik “denboraldi honetan zehar egindako lan eta profesionaltasunarengatik” eskerrak eman dizkio, eta “bere hurrengo erronkan zorterik onena” opa dio.
Made Urieta: “Ezin naiz zoriontsuago egon"
Kutxabank Araskik saskibaloiko maila gorenean jarraituko du datorren denboraldian ere, Emakumezkoen Endesa Ligako azken jardunaldian Estepona 74-77 garaitu ondoren larunbat honetan. Hil hala biziko partida izan du Gasteizko taldeak, eta dena eman du elitean jarraitzeko.
Araskik mailari eustea du jokoan azken bi jardunaldietan, baina Iratxe Rodriguez presidentea baikor azaldu da
Larunbatean Kutxabank Araskik partida garrantzitsua jokatuko du Mendizorrotzan Ferrolen aurka. Bi jardunaldi besterik falta ez direnean gasteiztarrak jaitsiera postuetan daude. Ziurrenik geratzen zaizkien bi neurketak irabazi beharko dituzte.
Kutxabank Araskik Alexy Mollenhauer fitxatu du, denboraldiko amaierara arte
Azerbaijango hegalekoak, 27 urtekoa bera, Endesa Ligan esperientzia dauka; izan ere, Movistar Estudiantes eta Ensino Lugo taldeetan jokatu zuen.
Kutxabank Araskik zazpi partida jokatuko ditu denboraldiaurrean
Gasteizko taldeak zazpi norgehiagoka izango ditu, urriaren 4ean ligari ekin baino lehenago. Lehen hitzordua Ensinoren eta Perfumerias Avenidaren kontrako torneoa izango da.
Alyssa Lawrence, Kutxabank Araskiko jokalari berria
Hegaleko jokalaria Esteponatik dator, eta sasoi baterako kontratua sinatu du Arabako taldearekin.
Araskik Isabela Quevedo fitxatu du, barneko jokoa sendotzea helburu
Benficatik iritsi da euskal taldera, Portugaleko Ligatik; txapelketa horretan, Jokalari Gazte Onenarentzako Saria eman zioten, eta finaleko jokalaririk onena izendatu zuten. Kubako selekzioarekin internazionala da, eta, une honetan, Brasilen dabil, Sampaio Basquete taldean.
Toussaintek Araskin jokatuko du 2025-2026 denboraldian
Kutxabank Araskik Dominique Toussaint fitxatu du datorren sasoirako. Spar Kanaria Handia taldetik heldu da Gasteizera. Hegaleko eta eskolta postuaetan joka dezake.
Montse Brotonsek kontratua berritu du Araskirekin
Alacanteko jokalariak denboraldi batez berritu du klubarekin duen lotura, eta bigarren sasoia beteko du Gasteizko taldean.
Kutxabank Araskik Quinn Urbaniak-Dornstauder pibota fitxatu du
Celta de Vigo taldetik dator Quinn. Azken denboraldian, 9,8 puntu saskiratu ditu jokatutako 13 norgehiagoketan, batez beste, 5,8 errebote jasotzeaz gain.