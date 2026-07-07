Montse Brotons renueva con Kutxabank Araski

Montserrat Brotons ha ampliado su contrato con Kutxabank Araski por una temporada más. El club ha anunciado que defenderá al equipo vitoriano como una de las capitanas del equipo. Además, ha dejado atrás sus problemas con las lesiones para "ser una pieza fundamental tanto en la pista como fuera de ella".

La pasada temporada, la pívot alicantina disputó 30 partidos en la Liga Femenina Endesa. Ha jugado una media de 15 minutos en cada uno de ellos, consiguiendo 2,9 puntos, 2,4 rebotes y 0,6 asistencias.

En boca de la entrenadora Made Urieta, Brotons es “una jugadora que hace que pueda jugar con muchos perfiles diferentes de interiores en la pista, porque puede hacer el 4 y el 5. Es una jugadora super trabajadora y profesional”.