Sami Hillek ez du Araskin jarraituko
Sami Hillek ez du jarraituko Kutxabank Araskin, talde gasteiztarrak astelehen honetan iragarri duen arabera. Azkeneko hiru denboraldiak talde gasteiztarrean jokatu ditu jokalari kanadiarrak, bertara 2023an ailegatu zen. 90 partidatan 983 puntu lortu ondoren, Araskiren historian punturik gehien egin dituen bigarren jokalaria izanda uzten du taldea.
“Sami historiarako kapitain bat bilakatu da”, adierazi du Araskik, bere web orrialdean: “Lehenengo momentutik, kanadiarraren joku elektriko eta bertikalarekin bat egin zuten zaleek. Antolatzaile edo eskolta moduan, Made Urietaren taldeko erreferenteetako bat izan da Sami Hill. Gainera, aldageletan erakutsitako karakterrak, taldeko kapitain bat izatea ahalbidetu dio azkeneko bi denboraldietan. Maila mantentzeko helburua lortzeko jokalari gakoa izan da, Sami Hillek legatu historikoa utzi du Kutxabank Araskin”.
Horrela, saskibaloi jokalari ibilbidean epe berri bat hasiko du orain Hillek.
