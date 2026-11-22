Surne Bilbao se ha llevado el derbi vasco disputado este domingo en Miribilla tras derrotar al Kosner Baskonia por 84-80. El equipo de Ponsarnau ha dado la vuelta al marcador para remontar al de Perasovic en la segunda mitad, logrando una victoria que no conseguían desde marzo de 2024. Al equipo alavés, que tenía encarrilado el partido, le ha condenado su terrorífico tercer cuarto, con un parcial de 22-2, y sigue sin levantar cabeza sumando otra derrota.

Comenzó torcido el partido para el Baskonia con la baja de última hora de AJ Lawson, que había viajado a Bilbao, pero no pudo jugar debido a un problema respiratorio de origen viral.

Pese a contar con una rotación reducida, el conjunto vitoriano aguantó el mejor inicio del Surne Bilbao para establecer la primera ventaja significativa (9-19), liderado por un inspirado Frisch.

El equipo de Perasovic puso en aprietos a un Surne Bilbao con dificultades para anotar, que concedió demasiadas canastas fáciles y permitió a su rival abrir una brecha de 13 puntos (14-27) poco antes de acabar el primer cuarto.

La dinámica se mantuvo en el inicio del segundo parcial. Los 'hombres de negro' elevaron su intensidad defensiva, pero la confianza del Baskonia le permitió mantener las diferencias (26-39) hasta mediado el cuarto.

Fue entonces cuando el Surne Bilbao encontró en la colosal figura de Hlinason, dominante y generador de juego, el apoyo necesario para recortar distancias y llegar incluso a ponerse por delante (45-44) con dos tiros libres del gigante islandés a 31 segundos del descanso.

Una ventaja efímera, ya que un triple de Frisch y un robo de Simmons devolvieron la iniciativa al conjunto vitoriano (45-49) al acabar el parcial.

El choque se reanudó con los dos equipos atascados en ataque y fue el Baskonia quien abrió el grifo para volver a cobrar una renta de nueve puntos (48-57). Fue el punto culminante que a partir de ese momento fue pasto de la voracidad del Surne con un Normantas desatado.

11 puntos consecutivos del lituano dispararon a los de Ponsarnau. Un tiempo muerto de Perasovic después de un parcial de 16-2 no cortó una hemorragia que subió hasta un tremendo 22-2.

Seis puntos consecutivos de Simmons llevaron la inquietud a Miribila, pero Normantas apagó de nuevo el amago de reacción baskonista. Los de Perasovic, pese a todo, no perdieron la cara al encuentro y en el último minuto, con 82-77, Frisch no acertó en un triple y Hlinason sentenció a 30 segundos del final.