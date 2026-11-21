El Surne Bilbao y el Kosner Baskonia afrontan el domingo en el Bilbao Arena el derbi vasco con el objetivo de volver a la senda de la victoria y recuperar buenas sensaciones. El partido de la 9ª jornada de la Liga Endesa comenzará a las 12:00 y se podrá ver en directo en kirolakeitb.eus y ETB2.

Ambos pelean por un hueco en los puestos de Copa y vienen de caer en casa. Es el último fin de semana de competición antes del parón por la ventana FIBA, y Miribilla tendrá un derbi con mucho en juego.

El equipo de Jaume Ponsarnau, noveno clasificado con cuatro victorias y otras tantas derrotas, tratará de aprovechar el factor cancha y el regreso a la competición de Harald Frey, que ha dejado atrás sus problemas físicos, y permitirá al técnico catalán disponer de toda la plantilla.

La recuperación del base noruego supone un refuerzo importante para un equipo que necesita recuperar su fluidez ofensiva después de caer ante el UCAM Murcia en su primera derrota liguera de la temporada en Miribilla.

Por su parte, los de Velimir Perasovic son quintos con cinco victorias tres derrotas y han ganado dos de sus cuatro salidas. Aun así, vienen de caer derrotados ante el Real Madrid y de su peor racha en la Euroliga, donde suman 11 partidos consecutivos perdiendo y con solo una victoria de 13.

El balance histórico es claramente favorable al Baskonia en los enfrentamientos directos, en los domina con un balance global de 37-9 y un 16-8 en los 24 partidos disputados en la Liga Endesa en pista bilbaína.

El último triunfo local se remonta al 24 de marzo de 2024, cuando el equipo de Ponsarnau se impuso por 82-80 en un duelo resuelto con un espectacular triple sobre la bocina del estonio Kristian Kullamae.