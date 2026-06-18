Txus Vidorreta Unicajaren entrenatzaile berria izango da
Euskal entrenatzaileak Ibon Navarro ordezkatuko du Malagako taldean, Tenerifeko La Laguna utzi eta gero. Bi denboraldirako kontratua adostu dute.
Unicaja Malaga saskibaloi taldeak ostegun honetan iragarri duenez, Txus Vidorreta bilbotar entrenatzaile beteranoa fitxatu du datozen bi denboraldietarako, Ibon Navarroren errelebo gisa.
"Larunbatean 60 urte beteko dituen euskal teknikari eskarmentudunarekin, etapa berri bat hasiko da Malagako aulkian, Endesa Ligan entrenatzen 20 urte baino gehiago eman dituen profesional batekin, eta azken hamarkadan bere arrakastengatik nabarmendu den pertsona batekin", azpimarratu du Unicajak. Vidorreta "funtsezko pieza izan da lortutako emaitza handietan" bere azken taldeak, La Laguna Tenerifek, bi Txapeldunen Liga (2017 eta 2022) eta bi Kontinentearteko Kopa (2020 eta 2023) bereganatu bai ditu, eta, gainera, Kanarietako taldea Espainiako saskibaloiaren talde garrantzitsuenen artean kokatu du".
Duela egun batzuk, 2028ra arte kontratua zuen arren, Tenerifeko etapari amaiera eman zion euskal entrenatzaileak. Historian 741 partida zuzendu ditu Endesa Ligan, eta partida gehien zuzendu dituen bosgarren entrenatzailea da. Bilbao Basket (2001-1010), Lucentum Alacant (2010-2012), Estudiantes (2012-2015), La Laguna Tenerife (2015-2017 eta 2018-2026) eta Valentzia Basket (2017-2018) zuzendu ditu bere ibilbidean.
"Txus Vidorreta Unicajara iritsi izana Malagako erakundeak panorama nazionaleko teknikaririk ospetsuenetako baten alde egindako apustua da, etapa berri baterako oinarri sendo bat finkatzeko. Horrela, kotarik altuenen alde borrokatzen jarraitu nahi da, azken bosturtekoan gertatu den bezala", azpimarratu du Andaluziako taldeak.
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