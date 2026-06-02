Surne Bilbao eta Kosner Baskonia, ligako play-offetarako prest
Surne Bilbaok eta Kosner Baskoniak ABC ligako play-offei ekingo diete asteazken honetan, ekainaren 3an. Bilbao Basketek Valentziaren aurka jokatuko du; Kosner Baskoniak, berriz, Joventut izango du aurkari.
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskonia vs Joventut eta Valentzia vs Surne Bilbao, Endesa Ligako play-offetako final-laurdenetan
Gasteizko taldea Buesa Arenan hasiko da play-offak jokatzen, asteazkenean, ekainaren 3an, 21:00etan, eta Bilbokoak, ordea, Valentzian jokatuko du lehenengo partida, asteazkenean ere, 19:00etan. Bi kanporaketa horietako bigarren partida ostiralean izango da, hilaren 5ean, eta, beharrezkoa balitz, hirugarrena igandean jokatuko lukete, hilaren 7an.
Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?
Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.
Endesa Ligako 33. jardunaldiaren 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako 33. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu ligako jokaldirik onenak.
Gonzalo Garcia de Vitoria bilbotarrak ordezkatuko du Joan Plaza Casademont Zaragozaren entrenatzaile moduan, Endesa Ligan
Aragoiko taldeak (txapelketan hiru partida jokatu behar ditu oraindik) sailkapenaren hamaseigarren postuan dago, bederatzi garaipenekin, jaitsierako postuan dagoen MoraBanc Andorrak adina. Garcia de Vitoria Casademont Zaragozaren entrenatzailearen laguntzailea zen orain arte.
Endesa Ligako 32. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako 32. jardunaldia jokatu da, eta hemen bildu ditugu hamar jokaldi onenak. Jokaldietako bat Trent Forrestena da, Kosner Baskoniako jokalariarena.
Endesa Ligaren 30. jardunaldiko jokaldi onenak
Endesa Ligaren 30. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen hamar jokaldi onenak bildu ditugu. Jokaldi horietako bat Trent Forrest Kosner Baskoniako jokalariarena da.
Endesa Ligaren 29. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligaren 29. jardunaldia jokatu da, eta hemen bildu ditugu hamar jokaldi onenak.
Endesa Ligaren 28. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako 28. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu jardunaldiko hamar jokaldi onenak.
Endesa Ligaren 26. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako 26. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu hamar jokaldi onenak. Bi jokaldi Kosner Baskoniarenak dira.