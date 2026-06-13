Endesa Liga
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Bartzelona, Endesa Ligako lehen finalista

LA LAGUNA (TENERIFE), 13/06/2026.- El ala-pívot del Barça Tornike Shengelia (c) entra a canasta ante un par de jugadores del Canarias, durante el tercer partido de las semifinales de la Liga Endesa que CB Canarias y Barcelona disputan este sábado en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, en Tenerife). EFE/Ramón de la Rocha
18:00 - 20:00

Bartzelona vs La Laguna Tenerife. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Barçak Endesa Ligako finalerako txartela lortu du finalerdietako hirugarren partidan La Laguna Teneriferi irabazita (76-85). Valentzia Basketek eta Asisa Joventutek jokatuko duten kanporaketatik aterako da bere aurkaria.

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Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?

Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.

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